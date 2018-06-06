Луценко: Коли я збирався на курси водія, завжди починалася революція. Як вийду – знову піду на курси

Юрій Луценко вже давно позбавлений слова на судових засіданнях. Ні, він продовжує давати оцінку політичної ситуації, коментувати важливі для країни події, але це відбувається шляхом “листування” з пресою через адвокатів.

Учора в суді він знову говорив. Говорив багато – майже дві з половиною години. Говорив емоційно, влучно, іронічно. У повній тиші його напружено слухали і судді, і конвой, і "Грифон".

Напередодні керівник прес-служби “Народної Самооборони” Лариса Сарган написала на своїй сторінці в Фейсбук, що до цього допиту Юрій Віталійович готувався півроку, “писав промову, як завжди сильну і таку, що перекреслює всю брехню, направлену на нього...”

Текст промови Луценка вже оприлюднений на всіх поважних суспільно-політичних сайтах, в тому числі й УНІАН. Але Луценко – не з тих політиків, хто буде читати з папірчика, тим паче власне написаний текст. А деякі факти і уточнення, які не увійшли в промову, були доволі промовистими, щоб про них не написати.

Передісторія кримінальної справи

Свої вільні покази Юрій Віталійович розпочав з передісторії кримінальної справи проти нього, політичної складової так би мовити.

– Я як політичний діяч підтримував кандидатуру Юлії Тимошенко на виборах Президента. У зв’язку з цим я отримував постійні погрози від депутатів Партії регіонів або зняти мене, або навіть посадити, – розповідає Юрій Віталійович. – Яскравим прикладом цього є виступ Ганни Герман, яка мені сказала: ти сядеш і дізнаєшся, що таке тюрма. Це було у Верховній Раді під час пленарного засідання.

(Сама Ганна Герман заявила, що "щиро здивована такими заявами Юрія Луценка. Але розумію, що в нього може бути нервовий надрив від тривалого перебування за ґратами. Я раджу йому молитися")

За словами Луценка, було 4 причини такої реакції на його діяльність: МВС перед президентськими виборами виявило близько 1 млн. 300 тисяч “мертвих душ” в списках виборців, зірвало “аморальну провокацію з так званими депутатами-педофілами”, не допустило виготовлення додаткових виборчих бюлетенів на одному з донецьких поліграфічних підприємств і забезпечило виконання вимог закону про заборону підвезення людей і їх агітації в день виборів.

– Все це не подобалося команді пана Януковича. І після виборів мене вчергове попередили і вимагали дистанціюватися від союзництва з Юлією Тимошенко. Паралельно від мене вимагали припинити будь-яку критику особисто Януковича і його найближчого оточення.

За словами Луценка, зі своїх джерел в міліції він дізнався, що проти нього створена постійна група, яка перевіряє всі документи, які він підписав за 4 роки на посаді міністра. Але станом на літо 2010 року жодних можливих доказів незаконної діяльності екс-міністра ця група так і не знайшла.

– Тоді я провів конференцію і розповів про відновлення злочинної схеми “смотрящих” в областях від імені президента Януковича, – продовжує ЮВ. – Йшлося про реабілітацію донецької банди Гіві Німсадзе… Не говорити про ці злочини я не міг, тому що одним із результатів моєї діяльності було повне знищення такого поняття як «злодій в законі» в Україні.

Вже через два тижні, каже Луценко, до нього зателефонував перший заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін і запропонував зустрітися у Солом’янському парку.

– Він мені повідомив, що стосовно мене є кримінальна справа, вона полягає у незаконному працевлаштуванні водія. Як висловився Кузьмін: «Все це повна маячня, але тим не менше, Юра, я тебе прошу, ніяких втеч, – це буде некрасиво. Арештів, звичайно, не буде. Але говорити доведеться на самій верхівці».

Луценко зрозумів, що арешт на 100% гарантований. Порадився з сім`єю – вирішили, що країну в жодному разі не покине, бо злочинів не скоював і людей, які йому довіряють, підводити “ганебною втечею” не може.

А вже наступного тижня екс-міністра викликали в ГПУ і “шоу з кримінальною справою по змові з водієм розпочалося”.

Епізоди: розвінчання звинувачення

– Я вважаю всі висунуті мені звинувачення безпідставними, бездоказовими. Так звана кримінальна справа проти Луценка є політично вмотивована розправою наді мною як над опонентом діючої влади, – наголошує Луценко. – Справа відверто сфальсифікована і не має жодного відношення до боротьби з корупцією.

Екс-міністр розповідає, що познайомився зі своїм водієм Приступлюком у 2003 році, коли багато роз’їжджав по регіонах в рамках виборчої кампанії і потребував гарного водія. Адже сам Луценко як не мав, так і не має водійських прав.

– Кожного разу, коли я збирався на курси, починалася революція, – посміхається екс-міністр. – Я от думаю, як вийду – знову піду на курси.

Нагадаємо, прокуратура обвинувачує Приступлюка і Луценка у змові і розкраданні бюджетних коштів. Приміром, як це так – працював Приступлюк водієм, а рахувався опером ДРПД?

Луценко пояснює: існує така функція – оперуповановжений з правом керування авто, до того ж всі водії попередніх міністрів внутрішніх справ значилися у ДРПД, так само і другий водій Юрія Віталійовича Анатолій Юхименко.

– Якщо вони двоє працювали в “сімці”, то чому розкрадали кошти тільки ми з Приступлюком, а Юхименко – ні? Логіки жодної, – дивується Луценко.

– А як можна назвати “маскуванням” лист на прем’єра? – продовжує екс-міністр. – В один із робочих днів я підписав лист на Кабінет міністрів про дозвіл на зарахування стажу Приступлюку (цивільного в міліцейський – Авт.). До нього додавався рапорт Приступлюка з резолюцією керівника «клопочу по суті», візи юридичної та кадрової служби МВС. Чому в нашій справі зник оригінал цього листа? Чому підсунули ГПУ невідомо де зліплену копію без цих віз? Вони хочуть показати, що Луценко з Приступлюком десь на пеньку вдвох розробили цей злочинний план і підписали. І за їхньою версією я ще особисто Тимошенко його заніс. Ви ж розумієте, що у Луценка і Тимошенко не було інших проблем у 2008 році, як підписувати стаж Приступлюку. Я дивуюся, що Тимошенко ще третьою не втягнули в нашу “організовану групу” з розкрадання бюджету.

– У неї свого вистачає, – сумно констатує Ірина Луценко.

Розвінчання першого епізоду триває годину.

– Може перерву на 5 хвилин зробимо? – пропонують Луценку захисники.

– Ні, терпіть, – категорично заявляє екс-міністр і випивши води, продовжує знову.

Про Межигір’я, шансон і козаків-розбійників Чому ж Луценко дійсно в 2006 році зареєструвався на квартирі у свого водія?

– Нагадую, що було в листопаді 2006 року, – каже Луценко. – Антиконституційний переворот у Верховній Раді. Прем’єр-міністр – Янукович. Я, як і інші силовики, за наполяганням Ющенка лишаюся на посаді міністра внутрішніх справ… Янукович приїхав в міністерство, вручив мені оберемок квітів. І каже: нам треба поспілкуватися вдвох, машина під’їде. Під’їхала машина. Картина дивна. Спереду водій. Праворуч – прем’єр-міністр. Зліва – я і охоронець. І шансон на всю катушку. Думаю, куди мене везуть?.. Привезли в Межигір’я, тоді ще не приватизоване і не вкрадене у держави. Почалася розмова. Янукович довго розказував про себе, я – про себе. В результаті прохання від нього: у Криму Сашу не чіпай. Питаю: якого Сашу? У відповідь: не прикидайся, Сашу Мельнікова. (Пояснюю: “Мєля” – депутат блоку «За Януковича», лідер організованого злочинного угрупування «Сейлем», в складі якого близько трьохсот бойовиків, на рахунку яких десятки вбивств, вимагань тощо.) Я сказав: Вікторе Федоровичу, є така гра “козаки-розбійники”. Так от, я – козак... Він вирішив, що це я віджартувався…. Через місяць після цього “Мєля” був затриманий і привезений під Печерський суд. За 72 години великий сищик Кузьмін підписав подання в суд на арешт на всіх подєльників, які зараз сидять, крім Мельнікова. Його особисто викреслив…

Луценко каже, що потім послідували погрози з боку Мельнікова. Кузьмін нібито виявив корупцію в діях екс-міністра, але Луценко виграє Апеляційний і Вищий суд.

Врешті-решт ПР знімає Луценка з посади міністра внутрішніх справ.

– Ось в такій ситуації я жив восени 2006 року, – каже Луценко. – Я діяв рішуче проти будь-яких організованих злочинних угрупувань під будь-чиїм прикриттям. Мені було все одно – бютівський партбілет, регіональний, соціалістичний,– мене вони не зупиняли. В результаті я нажив колосальну кількість дуже авторитетних ворогів, які, за словами відомого бандюка Курочкіна, хотіли «решать с Луценко вопросы по старинке, как в эпоху бурных 90-х». Прямо із СІЗО Курочкін, до речі, погрожував мені розправою над моїми дітьми: “поріжу на шматки”. Я тоді вперше попросив знайомих возити сина до школи…

– Ти не повну цитату зачитав, – тремтячим голосом додає дружина Луценка Ірина. – Ваша честь, там було ще: я буду насилувати твою дружину, я буду насилувати твоїх дітей…

У жінки навертаються сльози.

– Так, все-все! – намагається заспокоїти її Юрій Віталійович і продовжує. – Керівники оперативних підрозділів попереджували мене про небезпеку. Я точно знав, кому я заважав. Політика політикою, а тут були реальні “беспредельщики”, готові розправитися з сім’єю…

Луценко розповідає, що не змінив квартири після отримання міністерського крісла. Каже, прекрасно розумів, що замах не зупинити охороною чи відеокамерами, але вирішив вберегти сім’ю хоча б від погроз. Порадився з Москалем. Той каже: виїжджай з країни, а як ні – то хоча б пропишись в іншому місці. Перебравши по пам’яті всіх знайомих холостяків, Луценко зупинився на Приступлюку. “Як мужик мужика” спитав: чи можна оформити реєстрацію? Приступлюк одразу погодився.

– Я хочу заспокоїти Кузьміна – хай вже спить у своєму палаці спокійно – ніколи з Приступлюком в однокімнатній квартирі я не жив, – іронізує Луценко. – Я в цій квартирі жодного разу не був.

“Я не продав жодної посади, жодної зірки”

– Я ніколи не ліз в кишеню за словом. Я завжди називав речі своїми іменами. Я завжди цим пишався, бо точно знав, що у мене немає гріхів, – каже Луценко. – Я не займався бізнесом, ніколи нічого не розкрадав в міліції, не цікавився тендерами, квартирами, землями, зарплатами. Я можу гарантовано сказати, що в міліції я не продав жодної посади, жодної зірки. Я знаю, що гроші ходили, мені розповідали. Я не можу сказати, що в міліції не було корупції, але вона точно не організовувалася і не координувалася в моєму кабінеті або будь-якому іншому місці мною. Я поставив перший намет проти Кучми у 2000 році. Мене перевіряла бригада СБУ. Запросили на допит і один чоловік, не буду називати його прізвища, показав мені папірець, де було написано: не виявлено нічого. Вони пролопатили все - і нема нічого. Він каже: перший раз бачу такого ідіота, який працював на таких посадах – головний конструктор, віце-губернатор, заступник міністра, помічник прем’єра, – нема за що зачепитися. Тоді він налив чарку коньяку, спалив папірець, висипав всередину попіл і ми вдвох випили.

– …У день, коли мене призначали міністром, Ірина прийшла додому пізно вночі. Вона тоді сказала, що категорично проти цього призначення і хоче тільки одного: щоб мене там не убили і не підставили, щоб посадити… – тут голос екс-міністра на мить затремтів, але через мить він продовжував. – Я сказав все, як було. Я прошу лише одного – попри всю політичну складову цього процесу (а вона безумовно існує) знайти істину, а не реалізувати замовлення. Я абсолютно переконаний, що виграю цю справу, питання тільки – коли.

Анна Ященко