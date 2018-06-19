Гриценко: Путін чекає, коли Янукович стане на коліна й сам внесе “конструктивні пропозиції"

Лідер політичної організації “Громадянська позиція”, голова Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко відповів на запитання УНІАН.

В УКРАЇНІ ДЕФОЛТ НАСТАВ ДАВНО

Пане Анатолію, днями один «регіонал»,посилаючись на міжнародних експертів, сказав, що вже цього року Україна зіткнеться з девальвацією, а наступного року — зі станом дефолту...

Дефолт — це неспроможність платити за зобов`язаннями. Тому дефолт, давайте говорити прямо, у нас настав давно. Держава не може виконати ті зобов`язання, які зафіксовані в законах, не може збалансувати бюджет, роками живе в борг, і обсяг цього боргу накопичується. Цього року тільки на обслуговування попередніх боргів треба з бюджету заплатити понад 96 мільярдів гривень! При цьому уряд далі йде на запозичення. Зовнішні партнери їх зараз не дають, тому влада бере їх усередині країни, тим самим знекровлюючи економіку, бо підприємці не мають можливості кредитуватися.

Чи продемонстрував уряд Януковича нову якість економічної політики? Ні. Так само як попередні, тупо нарощують борги.

Якщо ще врахувати новий соціальний пакет Януковича, то проблема загострюється.

Якихось ефективних рішень не пропонується.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ЯНУКОВИЧА ЧІТКО ДОВОДИТЬ, ЩО ВСІ РЕФОРМИ ПРОВАЛЮЮТЬСЯ

Соціальний пакет — сама назва вже хороша...

Давайте скажемо правду... Українські громадяни в третьому тисячолітті в Європі не повинні жити в злиднях. Це принизливо коли люди отримують пенсію у 850 грн. чи коли зарплати не вистачає для того, щоб забезпечити мінімальні стандарти. Тому для бідних людей будь-яка добавка до пенсії чи зарплати вкрай необхідна.

Проте зверніть увагу на час, коли Янукович оголосив про цей соціальний пакет... 2,5 місяця тому було прийнято бюджет на 2012 рік. Тоді про соціальний пакет не було ні слова. Азаров доповів, що вони врахували кожну бюджетну копійку і те, що могли, те і внесли в Раду — більше нічого не можуть. Пройшло два з половиною місяця — і раптом Янукович оголошує помпезно свій соціальний пакет. Спочатку його вартість оцінювали у 8 мільярдів, потім — у 16, тепер — у 25 мільярдів. А далі буде більше і більше. Тому що солодких планів — море! На Банковій планують під вибори підняти також зарплати бюджетникам, військовим, міліції...

Виникає просте запитання — що трапилося в країні за 2,5 місяця і що спонукало Януковича виступити з такими масштабними соціальними ініціативами? У нас розпочався економічний бум? Ні. Уряду вдалося створити додатково кілька мільйонів робочих місць, що запрацювало на економіку? Ні. Ми отримали кілька десятків мільярдів кредиту МВФ? Ні, Співпраця з МВФ взагалі заморожена. Росія в кілька разів зменшила ціну на газ? Ні. Ні. Ні. Нічого не змінилося. Лише один фактор — вибори. Влада злякалася, що в жовтні вона владу втратить, звідси така несподівана і зворушлива увага до бідних.

До речі, отой соціальний пакет чітко доводить, що всі реформи Януковича провалюються. Подивіться, півроку тому вони прорапортували, що проведена пенсійна реформа і яка вона буде класна. А виявляється, що одразу ж треба в пожежному порядку додавати комусь 100 гривень, комусь 165, смикати то там, то там, аби виправити кричущі диспропорції в пенсіях, тож пенсійна реформа - провальна!

Далі, податкова реформа. У пакеті соціальних ініціатив прозвучало, що будуть внесені зміни до Податкового кодексу. Знову ж таки, ПК як книжку з помпою розрекламували і сказали, що це буде “надійна стійка база на багато років для роботи бізнесу”. За рік у нього внесли 500 змін. Зараз готуються нові. Це означає, що податкова реформа була неправдою.

Бюджетна реформа. Якщо 2,5 місяця тому прорахували кожну копійку, а тепер виявляється, ще десь знайшли не обрахованих 25 чи більше мільярдів, то значить, з бюджетним плануванням у нас біда! І тут реформа пішла у свисток!

Для мене відповідь очевидна — оті мільярди тихенько хотіли вкрасти. Але оскільки рейтинг такий низький, і він падає далі, на вибори йти страшно, тому вирішили: давайте з того, що планували вкрасти, частину віддамо бідним людям, аби вони за нас проголосували. А коли вони поведуться і за нас проголосують, ми знову сидітимемо в Раді, потім, з наступного року уже все "своє" з бюджету доберемо, докрадемо. Іншої мотивації немає.

З якої сфери вони можуть вкрасти?

Сім мільярдів вони хочуть додатково "залучити" через митницю — тобто це означає, що з тих хабарів, які збирали на кожному контейнері — по 20-30 тисяч, частину передадуть до бюджету. Гадаю, великих бізнесменів також добровільно-примусово змусять поділитися, під вибори.

Вони реалізують принцип “багаті поділяться з бідними”. Правильний принцип. Але робиться це з фальшивою метою — під вибори.

Ця фальш у мотивації, у джерелах і в обраному часі абсолютно очевидна для людини, яка спроможна мислити. Саме на українця, який перебуває за межею бідності, орієнтований цей “соціальний пакет”, який розносять по всій країні як дар “годувальника-Януковича” і його партії.

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ В ДОЛІ ВІДКАТІВ НА МИТНИЦІ

Ви згадали про митницю. Зараз на кордоні стоять сотні машин, які підприємці не можуть розмитнити, кажуть, що митниця вимагає хабарі вже до 45%. Малий бізнес просто піде з України. Хто платитиме 45% відкату?

Я був нещодавно в Одесі. І наслухався десятки таких історій. На превеликий жаль, підприємці, які працюють у цій сфері й перетинають з вантажами кордон, нариваючись на всі ці вимоги-побори, бояться поставити свій підпис під зверненням, аби як депутат я міг реагувати відповідно до закону. Причину страху я розумію: підприємці знають і бачать, що правоохоронні органи не тільки в темі, але й у долі. Називають пошепки прізвища, структури: і прикордонників, і митників, і есбеушників, і всіляких санітарних контролів, кого тільки можна, бо навколо того кордону таке кубло! Тільки окремі з них, зокрема профспілки перевізників, надіслали мені матеріали, і я тут же направив свої звернення голові СБУ, головному митнику й генеральному прокурору. Отримав абсолютно прогнозовані відписки: мовляв, нічого не підтвердилося, на кордоні, у портах усе в порядку, ситуація під контролем...

Знаю, що вони в темі і в долі. Знав, які прийдуть відповіді. Але ці пусті відповіді, відписки, реєструю і складаю як речові докази – про злочинну службову бездіяльність, в особливо великих розмірах. Документи не горять – на старість комусь як знахідка буде, слідчий і суддя голосно зачитають! Аби потім не скиглили, що при зміні влади вчиняються акти політичної помсти чи зведення рахунків – наводьте порядок самі, зараз, і на митниці, і всюди, де хабарники душать підприємця. І не пишіть мені пустих відписок – дійте, у вас є шанс і можливість діяти за законом!

Ясно, що як депутат в опозиції, я не маю адміністративних чи інших важелів, аби навести там порядок. Але такі важелі має Віктор Янукович. Він особисто призначає керівників тих відомств і навіть їх заступників. Значить, його це все влаштовує. Значить він теж несе вагому частку відповідальності за все, що відбувається на кордоні, у портах...

Вони не розуміють, що більшість відмовиться від такого бізнесу і не платитиме 45% хабара. Яка в них логіка?

Я не можу і не хочу пояснювати логіку злодійства. Це суперечить моїм життєвим принципам і переконанням. Але знаю наслідки – Україна вже втрачає, як мінімум, свій транзитний потенціал. Тому що не тільки громадян України оббирають, затримують, принижують на кордоні, а й перевізників з інших держав. Тому Україну вони перетворюють на "чорну зону", яку краще об`їхати.

Серед військових з давніх часів є такий жарт-мудрість: "любая кривая короче прямой, проходящей мимо начальства".

Так от іноземцям краще й дешевше об`їхати таку Україну — нехай додаткових 1500 км., але не витрачати час і гроші на всі ці злодійкуваті ігрища і схеми.

Недавно Сухий розказував, що завдяки Податковій реформі, в Україну почало більше надходити податків...

Якщо дивитися на податкову систему лише крізь призму того, щоб збирати більше податків, то це – копати собі яму.

Податкова система повинна стимулювати, створювати робочі місця й підіймати економіку, бо лише на цій основі далі можна підвищувати соціальні стандарти і якість життя людей.

Будемо об`єктивними: На окремих напрямах зроблено деякі позитивні зміни. Приміром, у спрощенні реєстрації бізнесу, у зменшенні документообігу. Точкові зміни, несистемні, але вони є. Проте розмови з підприємцями все одно завершуються гіркими словами. Вони кажуть: так, зареєструвати бізнес зараз стало простіше і швидше. Але – для чого? Бо як тільки той бізнес, який швидше зареєстрований, так само швидше вийде на прибуток, одразу ж приходить "смотрящий" і каже — віддай половину.

Тож яка мотивація швидше бізнес починати, якщо за своєю суттю держава — злодій, рекетир, бандит? Точкові зміни не дають результату. Приміром, у Податковому кодексі передбачені досить привабливі й радикальні механізми мотивації для певних видів бізнесу, був розрахунок на потік інвестицій ззовні, під ці податкові ласощі. Але інвестиції не йдуть, чому? Тому що зменшені податки — це лише один, хоч і важливий, фактор. А коли на отриманні ліцензій чи дозволів на будівництво виникають проблеми, на перетині митниці, на поверненні ПДВ, на походах у суди, зі "смотрящими" виникають проблеми, то ніяке послаблення податків як мотивація, не дасть результату. То все несистемне, а отже суєта безтолкова.

За останній час Янукович поміняв керівників СБУ, Міноборони, МВС. Чи дало це позитивні зміни?

Не тому, що це моя дружина, а як журналіст-аналітик Юлія Мостова ще у 2010-му, між першим і другим турами президентських виборів, у “Дзеркалі тижня" дала найбільш точний, як виявилося з часом, прогноз, що робитиме Янукович і що очікує його команду. Прогноз такий: розпочнуть реформи — нічого не вийде; почнуть закручувати гайки — зірве різьбу; віддадуть наказ — і встигнути б на чартерах покинути країну. Три речення… Перше вже підтверджене. Розпочали 24 реформи, жодна не дала результату, частину реформ уже покинули, якісь відклали до виборів. Проте видно, що позитивного результату для країни від них не буде. І це втрачений час і втрачений шанс, для країни!

Друге речення – гайки зараз закручують по всій країні, душать бізнес, пресують опозицію, місцеве самоврядування, громадський сектор, журналістику... Різьбу вже починає зривати: трагедія у Миколаєві, де мажори знущалися над Оксаною Макар, і реакція на неї міліції, а потім громади – тому приклад, це жовта картка для влади.

Третє речення – про тих, хто віддасть наказ... Янукович призначив керівниками СБУ, МВС і Міноборони людей, які віддадуть будь-який наказ, за вказівкою президента. Але – куди тікати? Ось тут Янукович і Ко мають поставити величезний знак питання. Їх не чекають ні в Росії, ні в Європі, ні в Америці. Куди їм тікати — у Північну Корею, Венесуелу? Туди ще долетіти треба, а дальність польоту президентського вертольота Augusta малувата... Тому владі треба схаменутися. Принаймні через усвідомлення своєї власної вразливості, якщо вони не думають про країну.

ЯНУКОВИЧ ВТРАТИВ ШАНС ДЛЯ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ЄС

Янукович щойно був у Москві. Путін знову його затягує в Митний союз. Може це допоможе вийти з дефолту?

Януковичу випала козирна карта. Він не починав переговорів з ЄС, але за часом перебування на посаді йому випала карта, добра нагода увійти в історію, підписавши стратегічно важливу угоду з Євросоюзом про асоціацію і зону вільної торгівлі. Усі передумови для того були. Але Янукович за півтора роки такого натворив у внутрішній політиці, що ця угода була зірвана. Замість того, щоб увійти в історію — Янукович у неї вляпався. І вся країна від того втрачає.

Угода з ЄС була б ключовою відповіддю на всі дальші запрошення Путіна до Євразійського союзу, Митного союзу, рубльової зони... То була б уже точка неповернення, яка б чітко вказала і зафіксувала підписами двох президентів, ЄС і України, стратегічний шлях розвитку України в напрямі Європи. Янукович той шанс упустив. І тепер змушений шукати інші шляхи.

Гадаю, внутрішньо Янукович не хоче входження України до Євразійського союзу чи Митного союзу. Хоча б із своїх власних міркувань. Бо зараз він – цар, перша особа, а в тому союзі він — ніхто. Там він буде одним із багатьох керівників одного із суб`єктів РФ.

Коли ви почитаєте документи Євразійського економічного співтовариства чи Митного союзу — там немає рівності прав і голосу країн, немає жодного слова про демократичні цінності та їх захист. У той союз може вступити будь-яка держава, навіть якщо вона брутально порушує права людини.

Ось чому це принципово різні підходи і вектори. Це не питання географії — Схід чи Захід. І шанс зафіксувати документально європейський вектор України втратив саме Янукович. Це його особиста відповідальність. Він винний у тому, що 19 грудня Україна втратила свій шанс. А тепер Янукович на власній шкірі пожинає гіркі наслідки на переговорах у Москві.

ПУТІН НЕ ДОВІРЯЄ ЯНУКОВИЧУ, БО ВОНИ ВИХОВУВАЛИСЯ ПО РІЗНІ БОКИ КОЛЮЧОГО ДРОТУ

Західна преса пише, що Путін перестав довіряти Януковичу. Чому, на вашу думку?

Гадаю, він не перестав, він насправді ніколи йому не довіряв. Путін як посадова особа спілкується з посадовою особою іншої держави, але атмосфери довіри між ними не може бути в принципі. Подивіться біографію одного й іншого. Вони виховувалися по різні боки колючого дроту. Відносини між Путіним і Януковичем не склалися з самого початку, і немає жодних передумов для того, щоби вони стали довірливими і дружніми.

Думаю, відносини Путіна з Ющенком були м`якшими, ніж із Януковичем.

НІХТО НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ВПРОВАДЖУВАТИ ДРУГУ ДЕРЖАВНУ МОВУ

А чому не склалися? Тільки тому що вони по різні боки дроту виховувалися?

Це суб`єктивне. Є багато інших факторів, у тому числі пов`язаних з планами Росії відновити статус супердержави під прапором Євразійського союзу, задля посилення впливу Росії, нарощування м`язів. І тут Україна об`єктивно є важливим елементом, без якого реалізація плану Путіна не відбудеться.

Путін краще ніж інші розуміє: якби була підписана угода з Європою і Україна йшла в напрямі ЄС, його плани б зависли в повітрі. При всій повазі до інших колишніх республік Радянського Союзу, Киргизії чи Таджикистану, Росія не відновить свій вплив і статус без України.

Путін знає нинішній стан української економіки, знає запас її міцності і час, коли вона може рухнути. Тому Росія не поспішає, не зменшує ціну газу, тим більше коли не бачить у нас ефективної політики енергозбереження... Путін почуває себе впевнено й чекає, коли Янукович стане на коліна й сам внесе “конструктивні пропозиції": ось вам наша ГТС, ось вам інші стратегічні об`єкти на вибір — беріть що завгодно, тільки дайте нам гроші, дайте кредити, бо у нас вибори і ми на них пролітаємо!

А в України ще залишилися стратегічні об`єкти?

Залишилися. ГТС, земля, низка промислових об`єктів… Росія це знає.

Азаров досі чекає, що Росія “прозріє” і в нас буде адекватна ціна на газ. Це марні сподівання?

Росія відстоює свій інтерес, використовуючи слабкість українського керівництва.

Коли Янукович у жовтні 2010 року сконцентрував практично всю владу у своїх руках – після повернення до Конституції часів Кучми і внесення змін до 32 законів про систему владних повноважень, — я одразу сказав, що ця концентрація влади в одних руках створює велику загрозу в переговорах із зарубіжними партнерами. Тому що достатньо зламати одну людину, президента — і можна завдати шкоди всій країні.

Мудрішими були попередні президенти, які також проводили часом тяжкі переговори з РФ та з іншими державами, але в них був люфт, була можливість сказати: добре, я підписую угоду, а потім вносили в парламент — і парламент її відхиляв. Починаючи з часів Кравчука, коли він підписав документ про спільну систему ППО, але додав одну фразу — відповідно до вимог Конституції України. А по приїзду до Києва пішли заяви з парламенту, що ця угода не відповідає Конституції. І Леонід Макарович міг сказати Єльцину: я хотів, але не вийшло. У Януковича такого маневру нема, бо Путін бачить, як у ВР проштовхується будь-яке рішення, вигідне Януковичу.

Тобто він сам себе загнав у пастку. Концентрація влади в руках однієї людини, при тому що ця людина має дуже багато вразливих, больових точок і в минулому, і сьогодні, — це дуже небезпечно для країни.

Янукович повернувся до питання двомовності. Хід до виборів чи справді є підстави повертатися до цієї теми?

Тільки вийшли ці повідомлення у стрічках новин, одразу вибухнули всі форуми. Це дуже чутливе питання для багатьох людей, і цим користуються. Коли відбувався з`їзд ПР, на прес-конференції голові ПР Миколі Азарову ставили запитання, а звідки у вашого сина в Австрії маєток, а в якій країні ви житимете на пенсії... Коли Янукович проводить прес-конференції, йому теж ставлять неприємні питання, а звідки у вас мільйони на Межигір`я, а чому ваш син-стоматолог став мультимільйонером?.. На ці питання вони не хочуть відповідати. Їм було б набагато комфортніше, аби народ краще сперечався поміж собою про інше: мова-язык, НАТО — не НАТО, нехай конфесії між собою чубляться, і забув про те, як влада безбашенно краде кожного дня, порушує закон. Це все політтехнологічні трюки, які вони обрушили на країну вперше у 2004 році.

Така заява — це свідчення безвідповідальності Януковича, який зараз займає найвищу в Україні посаду. Він цією заявою, так само, як і соціальним пакетом, став активним учасником парламентських виборів. А він не мав би ним бути.

Узагалі-то ніхто не збирається впроваджувати другу державну мову. Це останній постріл Януковича, але він холостий, бо йому вже більше нема про що говорити. Економічних успіхів немає, уже нема НАТО, уже угоду з Європою зірвали, Крим для ЧФ Росії здали. Останнє залишилося — російська мова.

Журналіст Сергій Рахманін порахував, що Янукович шість разів змінював на протилежне своє ставлення до російської мови. А це вже — сьомий. Янукович — людина без жодних переконань і принципів. Це флюгер.

Янукович два роки має підконтрольний йому парламент. Помахом руки Чечетова протягують будь-яке рішення. То чому Янукович досі не прийняв закон, який би закріпив російській мові статус державної?

Ви можете сказати, що це потребує змін до Конституції, але ж вони приймали цілу купу законів усупереч Конституції, і їхній КС казав, що все в порядку. Тобто якби Янкович хотів, то він би це зробив. Чого раптом зараз? Бо вибори.

Таке безвідповідальне флюгерство неприпустиме для глави держави.

ЦЕ НЕ КС ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ, А ПРЕЗИДЕНТ

Ви згадали про КС, який днями прийняв рішення, що політики тепер мають право не оприлюднювати свої витрати...

Давайте скажемо прямо: це не КС, це Янукович прийняв таке рішення. Ідеться про те, що держслужбовці, депутати, міністри мали б декларувати свої витрати й витрати членів сімей. А КС сказав: ні, не треба, давайте ще почекаємо півроку.

Насправді не сьогодні, а ще два роки тому Янукович дозволив чиновникам красти й не звітувати. Бо закон, який вимагав від кожного чиновника, від сільського голови до президента, декларувати не тільки свої доходи, а й свої витрати, плюс витрати своїх сімей, був прийнятий 11 червня 2009 року. Він мав вступити в дію 1 січня 2010 року. Коли прийшов Янукович, то для цього закону знайшлося таке красиве слово “відтермінувати”. Спершу — на рік. Тобто дозволили красти ще рік. Потім за ініціативи Януковича цей закон скасували, він вніс інший, куціший, згідно з яким уже не треба декларувати витрати всіх членів сім`ї, а тільки тих дітей, які живуть з батьками. Тобто якщо діти Януковича, Азарова вже дорослі й не живуть з ними, то можна не декларувати. А КС додав ще більше — мовляв, це втручання в персональне життя людини й не треба її чіпати.

Шановні, але якщо ви боїтеся прозорості статків, не хочете йти під рентген громадськості, то сидіть дома: не йдіть ні в президенти, ні в міністри, ні депутати. Це добровільна справа.

Тому це цинічне рішення, але рішення не Конституційного суду, а Януковича, яке було підтверджено ним ще у 2010 році.

У самого Януковича в декларації написано, що він навіть автомобіля не має. Аж плакати хочеться, яка “бідна” він людина. При цьому в нього є Межигір`я, а там — гараж на 70 машин.

Те, що КС став абсолютно слухняним, судді втратили будь-яку моральну, професійну гідність, у цьому нема жодних підстав. Ці люди не мають права носити суддівську мантію.

Юлія Тимошенко написала з колонії, що опозиція програє вибори, якщо не об`єднається так, як це відбулося в Обухові. Чи є в опозиції якісь шанси на об`єднання опозиції?

Я не спілкуюся з Юлею Тимошенко, але дав оцінку тим виборам практично такими ж самими словами.

Ми вимагаємо від влади прозорості, відповідальності — і того самого треба вимагати й від опозиції, яка стане наступною владою.

І коли ми бачимо, що вожді опозиції ведуть себе неадекватно, безвідповідально, про це треба відверто говорити. Так само, як і про безвідповідальність влади. Бо 22 січня з розголосом на всю країну було підписано угоду про об`єднання опозиції. Там десять підписів лідерів опозиційних партій. Ключова позиція була — один кандидат у бюлетені. Після того проходять вибори на Житомирщині, на Полтавщині, тепер — на Київщині, і замість єднання між собою змагаються по 3-4 кандидати від партій, які підписали угоду про об`єднання, це – нещиро, безвідповідально.

Добре, що до парламентських виборів ще є час. Вважаю, що його треба кожному з нас використати для переосмислення своєї міри відповідальності, аби не допустити таких провалів восени.

Розмовляла Оксана Климончук