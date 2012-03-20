Нардеп-регіонал: Україна переходить у стан дефолту
Для мінімізації подібних ризиків він вважає вигідним для України створення Зони вільної торгівлі у рамках СНД
Аналіз економічної ситуації свідчить, що до кінця 2012 року Україну чекає девальвація гривні.
Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК на круглому столі «Зона вільної торгівлі у рамках СНД: наслідки для України», організованим Інститутом Горшеніна.
При цьому депутат послався на прогноз міжнародних експертів, що вже цього року Україна зіткнеться з девальвацією, а наступного року і зі станом дефолту.
«Ризики не просто зростають, нам дають чіткі прогнози, що ми зіткнемося до кінця року з девальвацією. Країна переходить у стан дефолту. І не реагувати на ці процеси не можна», – підкреслив В.КОНОВАЛЮК.
Тому для мінімізації подібних ризиків він вважає вигідним для України створення Зони вільної торгівлі у рамках СНД. Водночас, за його словами, підписавши ЗВТ з Євросоюзом, українські товари на європейському ринку не опинилися. «Саме з Росією зростає товарооборот, саме з Росією торгівля сьогодні профіцитна. Одна вартість енергоносія, така, як є на сьогоднішні, не дозволить нам виробляти конкурентоспроможні продукти", - вважає В.КОНОВАЛЮК.
Разом з тим депутат висловив думку, що колапс фінансової системи посилить внутрішні конфлікти в Україні, і особливо це проявлятиметься перед початком парламентських виборів. І питання створення зони вільної торгівлі у даному контексті має обговорюватися саме економістами.
У свою чергу керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні Олексій УРІН висловив думку, що зі вступом Росії у СОТ, умови для України - у разі, якщо вона відмовиться від ратифікації угоди зі створення ЗВТ з СНД - значно погіршаться.
Разом з тим він додав, що глави країн - учасниць СНД, серед яких і Україна, ухвалили рішення про збереження імпортних мит.
"Глави країн СНД погодилися, що Україна застосовує мита. І, на жаль, на сьогодні альтернативи немає. Глави держав і урядів не змогли цей список мит анулювати. Іншого варіанту я не бачу", - резюмував керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.