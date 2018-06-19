Юрій Кармазін: Я не голосував за свій законопроект щодо ГТС

Юрій Кармазін із його законопроектом, який дає Кабміну можливість реформувати НАК «Нафтогаз» був героєм усіх новин минулого тижня. Що це був за документ, про який так багато говорять і який, за образним висловлюванням бютівця Пашинського, “відкриє ящик Пандори”?. Для чого цей законопроект був потрібний націонал-демократові Юрію Кармазіну?

Пане Кармазін, на думку експертів, законопроект, який пройшов у Раді, як мінімум, не матиме користі, як максимум, готує НАК до приватизації, акціонування та навіть до здачі нашої ГТС. Прокоментуйте, будь ласка, ці думки.

Це кажуть нерозумні люди.

Чому ви взялися за документ, який дозволяє вертіти НАКом, а не, скажімо, імплементацією міжнародної Ініціативи прозорості в нафтогазовому секторі?

Я не беруся за те, чого вимагає від нас Європа. Як голова партії “Захисників Вітчизни” я роблю все для захисту національних інтересів. У той час, коли інші, дуже ліниві сплять, я це роблю. Роблю через те, що виникла небезпека. У листопаді в кабміні був зареєстрований законопроект 9429, де Кабмін вносив зміни до статті 7 “Про трубопровідний транспорт” і до закону “Про управління об`єктами державної власності”. Це давало можливість робити все, що завгодно з підприємствами Нафтогазу.

Я, щоб мати засторогу та привернути увагу суспільства, вніс буквально через кілька днів законопроект, яким передбачив, що приватизація підприємств, які з`являться після реорганізації, не є можливою. Вона просто забороняється. Більше того, у свій законопроект я не вніс зміни до закону “Про управління об`єктами державної власності”.

Крім того, я звернувся до всіх опозиційних сил, із проханням: “Зробіть усе, щоб цей закон не був прийнятий”.

Вибачте, БЮТ завжди блокував закони, які дозволяли доторкатися до активів НАКу, підставляв носи та щелепи, щоб цей закон не був прийнятий.

Я так само стояв на захисті. Прочитайте мою версію закону і ви побачите, що вона забороняє відчужувати основні фонди та акції, передавати їх з балансу на баланс, у концесію, в оренду, в лізинг, у заставу, в управління, до статутного фонду інших юридичних осіб. Мені москвичі дзвонять і запитують: “Йолки, що це означає, твій закон?!..”

А які москвичі вас це запитували?

Різні москвичі запитували – що робиться, - починаючи від журналістів, завершуючи депутатами. Подивіться закон… Якщо у вас є проблеми подивитися закон, то я можу вам вислати...

Ні, я не маю такої проблеми. Експерти, які очолювали робочі групи з енергетики при Східному партнерстві у ЄС стверджують, що ваш законопроект – перший крок до відчуження власності. А пан Гриценко взагаліназвав це зрадою.

Я не бачив жодної думки експерта, який би сказав, що мій проект загрожує праву власності.

Вони справді так казали… Якщо ви маєте проблеми подивитися їхні думки, то я можу вам вислати.

Я хочу, щоб ми принципово погодилися в одному. Вас задовольняє те, як виглядає Нафтогаз? Вас задовольняє, що всі борги сотнями мільйонів списуються на Нафтогаз? Нас це задовольняє? Це списується внаслідок того, що НАК така структура, і так він господарює. Якщо ця ситуація нас не задовольняє, це означає, що нам потрібно його реорганізувати. Слово “реорганізація” передбачає або злиття, або поділ, або виділення або перетворення. Це згідно з Господарським кодексом. Тобто нам потрібно щось робити. Ми маємо виконати свої обов`язки перед Європою. Ми маємо її взяти в руку на свій бік? Хоча б відносно до Росії. Якщо маємо взяти на свою сторону, то що слід зробити, щоб вона була на нашій стороні? Якщо маємо, то нам потрібно зробити, щоб ми могли зрозуміти: скільки газу заходить, скільки виходить...

Тобто Ініціативу прозорості та Третій енергопакет ви будете відстоювати так само, як свій законопроект?

А як же.

А чому ви нічого не зробили, щоб імплементувати цю інціативу? Чому не почали реалізовувати план інсталяції такої моніторингової системи, за якої всі газові потоки в Україні можна було б відстежити в реальному часі? Ми би бачили кожен кубічний сантиметр газу, який ходить по трубах. І ніхто б його тоді не вкрав, ні наші олігархи, ні чужі. Це ж мало б значно більше довіри суспільства...

Ви дурниці кажете. Замість дякувати мені, ви невідомо, що кажете. Ми приєдналися до Енергетичного співтовариства? Так. Ми прийняли закон про засади функціонування природного газу? Так. Там є дві статті, 17 та 18. Про те, що газотранспортна структура не може проводити діяльність із видобування та постачання. А газорозподільча – із видобування та постачання. Якщо це норма закону, то давайте рухатися далі.

Тобто вашим наступним кроком буде реалізація третього Європейського енергопакету?

Мої кроки будуть такі, щоб захищати державу та її незалежність. А я зараз бачу, що нам потрібна допомога Європи. Ви пам`ятаєте, які істерики були в Москви, коли Юлія Володимирівна підписала угоду про приєднання до Енергетичного співтовариства. Ви пригадуєте? Колосальні істерики. Через що? Бо таке приєднання підсилює наші позиції.

Ну, скажіть, як можна було по-іншому зупинити урядові ініціативи? Як? Ніяк.

Блокувати, кричати на весь світ, звертатися до Європи, але серйозно, а не імітуючи, долучати експертів, а не приймати запобіжні закони, які дозволять маніпулювати.

А що прийняти? Регіонали пропонують своє бачення. Вони пропонують можливість приватизації. Я вважаю, що спочатку слід показати суспільству, що проблема є. Я дві ночі просидів, дві ночі, дорогенька моя. Це враховуючи, що в нас було одинадцять аркушів порядку денного. І всі їх потрібно прочитати. А я дві ночі сидів, обґрунтовував та дивився, як можна розставити рогатки. І розставив правові рогатки так, що жоден юрист не скаже, що там є те, чого ви боїтеся. Чи того, що якійсь діяч побачив. Найцікавіше, що фахівці БЮТ підходили до мене й казали, що не бачать нічого страшного навіть в урядовому законопроекті.

Тобто ви відстоюватимете прозорість, директиви, європейські зобов`язання?

Аякже...

А чому БЮТ не підтримав законопроект?

Вони побоювалися. До речі, я теж не голосував за законопроект. Ви знаєте чому? Ми мали провести попередні консультації та для цього попросили перерву. Ці консультації стосувалися того, щоб мати в питанні узгоджену позицію або щоб регіонали прийняли його в цілому. Якби мій законопроект прийняли в цілому, то не було б побоювання, що туди почнуть вносити зміни, які приведуть до приватизації. У моєму законопроекті було застереження, що навіть справу про банкрутство проти тих підприємств не можна порушувати. Тобто ні концесії, ні щось подібне до них не випливають з цього закону. Я свою юридичну сиву голову кладу на плаху. І кажу, з цього закону нічого такого не випливає. Можливо, хтось інший мав якусь мету. Це інше питання. Литвин на засіданні сказав, що збирає лише керівників фракцій, а Адам Мартинюк продовжив проводити засідання, і депутати проголосували закон.

А заступник міністра енергетики Володимир Макуха сказав, що наступним кроком цього закону буде створення консорціуму.

Консорціум моїм законом не передбачений. Я та людина, яка добилася, щоб в Україні не було іноземних баз. Коли записали це в Конституцію, усі на вухах стояли. Це була моя пропозиція. Я її провів.

Добре, що ви все нам пояснили, що ви насправді за чесну реформу, і що це просто “регіонали” обіцяли прийняти закон одразу в трьох читаннях, без поправок, але не виконали обіцянки. Бо злі язики казали, що вам за цей законопроект “регіонали” пообіцяли підтримку на виборчому окрузі.

Який придурок це сказав? Це міг сказати тільки придурок, бо я своєю діяльністю заробив і буду в парламенті, хто б що не казав. Мені до лампочки. Я працюю не кнопкодавом, а депутатом. Я ні з ким ні з яких “регіоналів” нічого не обговорював. Але те, що мене Міненергетики підтримує, то я сам із здивуванням узнав у п`ятницю, коли був день уряду. Я перебуваю в серйозному протистоянні і з Бойком, і з Фірташем, і з усією цією бандою. Ви собі навіть не уявляєте, у яких протистояннях. Тому говорити та поширювати такі розмови можуть непорядні люди. Якби мені це сказали. Я би плюнув у обличчя. Я прошу вас не тиражувати. Я думав, що ви нормальна людина, а ви таку фігню говорите. Мені округ пообіцяли? Мені що від когось округ потрібно? Я три рази депутат. Що, я не здатен перемогти в любому окрузі?

Здатні.

Та я хотів би, щоб хтось попрацював, як я працюю, у тому числі й ви. Хоч би сіли біля мене. Та ви б здохли на третій день, по п`ятнадцять годин, двадцять годин… Сьогодні День Сорока Святих, спасибі, що зіпсували настрій.

Розмовляла Маша Міщенко