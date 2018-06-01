Москва взялася за Севастополь із новою силою

Тільки-тільки вщухли пристрасті в питанні імпорту українських сирів до Росії, як Москва пішла знову в наступ. Цього разу Росія має претензії в севастопольському напрямі. У п'ятницю стало відомо, що Москва звинувачує Україну в затягуванні переговорів щодо функціонування Чорноморського Флоту РФ в Криму. Від Києва вимагають відмінити оподаткування вантажів, що поставляються для російського флоту в Україні, і відремонтувати казарми російських моряків за рахунок українського бюджету.

І якщо головний санітарний лікар Росії ніколи публічно особливо й не панькався з партнерами по СНД, і до його різких висловів багато хто в Києві, на жаль, звик, то публічні випади російського МЗС говорять про виняткову важливість обговорюваної теми. Тим паче, що згідно з інформацією, яку має УНІАН, в ході останнього засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ (Москва, 18 квітня) сторони домовилися, що коментувати публічно це питання будуть тільки глави делегацій, заступники глав МЗС двох країн: Руслан Демченко з українського боку і Григорій Карасін – з російського. Але мабуть, переговори йдуть не так гладко, як хотілося б, і Москва поспішила винести суть своїх вимог (і неприховане роздратування з приводу їх невдоволення) в публічну площину.

- Затягування в часі лише здається ліками від непотрібних загострень, - строго попередив минулої п'ятниці Г.Карасін, - Ми запропонували українським колегам зустрічатися частіше.

За його словами, з кінця листопада минулого року відбулися три робочі зустрічі фахівців двох країн, що при досить широкому спектрі практичних питань зовсім не достатньо. Тут таки він нагадав, що країни давно домовилися не ухилятися від обговорення проблем, що хвилюють ту або іншу сторону.

Зі слів Г.Карасіна, Україна повинна здійснити капітальний ремонт більше 2000 будівель і споруд, які орендує російська сторона на користь Чорноморського флоту. Мовляв, це передбачено базовою українсько-російською угодою від 1997 року. Проте російський дипломат при цьому чомусь ані словом не обмовився про 30 причалів у Севастополі, які не увійшли до цього документа, і проте довгі роки використовуються російськими військовими моряками. Іншими словами, керуючись логікою російських партнерів, якщо в договорі вони не прописані, то й користуються ними незаконно. Але в цьому випадку, мабуть, такий підхід Москву влаштовує.

Російські провладні експерти теж поспішили «розшифрувати» суть питання з позиції Кремля. Так, голова Загальноросійського руху підтримки флоту, екс-депутат Держдуми РФ Михайло Ненашев прямо заявив, що в Україні продовжує діяти «ющенківська спадщина», а нинішня влада України, як попередня, заважає діяльності ЧФ РФ.

- За два роки багато питань не вирішено і не видно просвітку в їх рішенні. Я маю на увазі створення умов служби для офіцерів, матросів, мічманів і службовців ЧФ РФ, а також проведення бойової підготовки ЧФ, - сказав М.Ненашев, - На жаль, ющенківська спадщина, хоч не так яскраво і голосно, продовжує діяти.

Схоже, для російських партнерів будь-яка незалежна, хоч трохи невигідна Кремлю позиція України апріорі є продовженням «помаранчевої» політики. Роздратування відчувається і в Міноборони Росії. Радник начальника Генштабу РФ, колишній командуючий ЧФ РФ, адмірал Ігор Касатонов звинуватив Київ у перешкоджанні збільшення військової потужності Чорноморського флоту Росії.

- Заміна кораблів йде в рамках договорів і угод. Тобто кількість не збільшується і це головне, на чому наполягає російська сторона. Україна стоїть на тій точці зору, що параметри цих (нових) кораблів значно перевершують старі, мовляв, це окрема система і окремі переговори і тема напівблокується, - сказав І.Касатонов.

За його словами, це стосується не тільки кораблів, але й авіації і низки інших пристроїв.

І.Касатонов відзначив, що ці переговори дуже важко проходять і «Україна стоїть на тих позиціях - хай воно все поступово застаріває, коли розсиплеться, тоді буде інша постановка питання».

У російських експертних колах часто можна почути думку, що на тлі багаторічних, але безуспішних для України газових переговорів про зниження ціни, офіційний Київ намагається хоч якось підсилити свої переговорні позиції, маніпулюючи питаннями діяльності ЧФ Росії в українському Криму. Мовляв, цей важіль Київ застосовує, коли інших аргументів немає. Проте ті самі експерти замовчують, що по темі ЧФ РФ між Україною і Росією давно узгоджено кілька документів і їх підписання має відбутися на засіданні Українсько-російської міждержкомісії на рівні президентів. Але вже рік, як її не можуть провести унаслідок відсутності часу (або бажання?) у російських партнерів.

Майже рік тому Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир Єльченко, відповідаючи на запитання УНІАН, чи не є продовження базування Чорноморського флоту в Севастополі ще на 25 років загрозою територіальній цілісності України сказав, що країнам потрібно підписати близько 10 документів, що регламентують це питання.

- Якщо в самому перебуванні Чорноморського флоту Росії в усіх його елементах навести лад, то це не загрожуватиме нашій територіальній цілісності. І така робота зараз якраз проводиться. Нам потрібно підписати ще приблизно з десяток різних угод, які б створили абсолютно надійну юридичну базу перебування флоту, - сказав тоді посол.

Проте час йде, а результату немає. Жоден із серії цих документів так і не підписаний. Чим закінчиться «перетягування канатів», стане зрозумілим під час наступної Українсько-російської міждержавної комісії. Її засідання може відбутися вже в червні цього року. Правда, про точні терміни майбутньої зустрічі ні в Києві, ні в Москві поки не говорять. За не офіційною інформацією графік зовнішньополітичних контактів остаточно затверджуватиметься після інавгурації нового-старого президента Росії Володмира Путіна. І навряд чи Україна буде в цьому списку на першому місці.

Роман Цимбалюк, власкор УНІАН у Росії