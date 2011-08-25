Україна та Росія ще мають підписати 10 угод щодо ЧФ РФ
На питання відповідав Єльченко
Україні та Росії потрібно підписати близько 10 угод, які регламентуватимуть базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО, відповідаючи на запитання, чи не є продовження базування Чорноморського флоту в Севастополі ще на 25 років загрозою територіальній цілісності України.
“Якщо в самому перебуванні Чорноморського флоту Росії у всіх його елементах навести лад, то це не буде загрожувати нашій територіальній цілісності. І така робота зараз якраз проводиться. Нам потрібно підписати ще приблизно з десяток різноманітних угод, які б створили абсолютно надійну юридичну базу перебування флоту”, - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.
Він підкреслив, що на сьогодні вже майже підготовлені і під час найближчого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії будуть підписані дві угоди по Чорноморському флоту. Одна - регулює режим і порядок перебування військовослужбовців флоту поза межами їх дислокації, а друга - спільні дії в боротьбі зі стихійними лихами, додав він.
За словами В.ЄЛЬЧЕНКА, залишаються ще питання використання маяків, інфраструктури ЧФ і модернізації озброєнь.
“От коли ми це все остаточно врегулюємо - а ця робота наближається до завершення, тоді розмови про загрозу і небезпеку ЧФ відпадуть”, - впевнений він.
В.ЄЛЬЧЕНКО зазначив, що у світі є багато прикладів, коли іноземні бази розташовані на територіях інших країн, і якщо це врегульовано юридично, то жодних побоювань не буде.