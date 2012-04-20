У МЗС Росії заявили, що ремонтувати будівлі, які орендує ЧФ РФ, має Україна

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і друку МЗС РФ, про це заявив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

«Цілком практичне значення має врегулювання у сфері здійснення капітального ремонту будівель і споруд, які орендуються російською стороною на користь Чорноморського флоту. Спільна інвентаризація цих об`єктів, яка проводиться експертами, показує, що приблизно половина з них потребує такого ремонту», - сказав Г.Карасін.

«Російська сторона на основі базових угод щодо флоту зобов`язалася використовувати орендовані об`єкти відповідно до законодавства України. Ним передбачено, що обов`язок проводити капітальний ремонт лежить на орендодавцеві, тобто на Українській стороні, у власності якої і перебуває вся ця нерухомість», - заявив заступник міністра.

При цьому він зазначив, що це потребує значних фінансових вкладень – загалом орендується приблизно 4,5 тис. будівель і споруд.

«Знайти їх відразу непросто. Тому ми пропонуємо нашим партнерам шукати реалістичні шляхи знаходження взаємоприйнятних рішень і у цій сфері», - оповіді Г.Карасін.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2012 р. в Москві українські і російські дипломати обговорили питання функціонування Чорноморського флоту РФ на території України.

«Як співголови Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації і його перебування на території України Російсько-Української міждержавної комісії Г.Карасін і Р.Демченко розглянули хід роботи з удосконалення двосторонньої договірно-правової бази, пов`язаної із забезпеченням діяльності Чорноморського флоту, вирішенням практичних питань його функціонування в Криму», - сказано в повідомленні МЗС РФ.