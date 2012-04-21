Україна і Росія готують низку угод щодо Чорноморського флоту

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси МЗС РФ, про це повідомив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

«На сьогоднішній день уже готова до підписання міжурядова угода про взаємодію сторін при запобіганні й ліквідації надзвичайних ситуацій у населених пунктах, де базуються російські військові підрозділи», - сказав він.

За його словами, також прийнято розпорядження Уряду Російської Федерації про підписання угоди з питань узгодження пересувань російських військових формувань поза місцями їх дислокації на території України.

Він зазначив, що МЗС РФ очікує, що незабаром аналогічне рішення буде ухвалено і Кабінетом міністрів України.

Г.Карасін також повідомив, що переговірники двох країн підготували й узгодили на експертному рівні проект угоди про порядок перетину державного кордону України кораблями, суднами забезпечення, літаками й військовослужбовцями російського Чорноморського флоту. Направляємо його на міжвідомче узгодження з метою підготовки до підписання, додав він.

За його словами, на порядку денному й низка інших документів – про реєстрацію військовослужбовців, цивільного персоналу російського флоту та членів їхніх сімей у міграційних органах України; про інфраструктуру російського флоту на території України; про спільне використання навігаційно-гідрографічних об'єктів та інші.

«Отже роботи попереду ще багато й ми хотіли б її всіляко активізувати. Наші переговорні команди отримали вказівку працювати активніше. Саме обговорення носило конструктивний характер, що повністю відповідає духу партнерських російсько-українських відносин», - сказав Г.Карасін.

Він нагадав, що минула зустріч із його колегою - першим заступником міністра закордонних справ України Русланом Демченком - як співголовою Підкомісії з Чорноморського флоту відбулася у середині жовтня минулого року в Севастополі.

«Ми обидва вважаємо такі предметні обговорення всього комплексу питань у цій сфері вельми корисними. Їх практикуватимемо й надалі», - сказав Г.Карасін.

При цьому він повідомив, що в ході нинішньої «змістовної й відвертої розмови» довелося говорити про уповільнення темпів переговорного процесу.

«З кінця листопада минулого року відбулися три робочі зустрічі фахівців двох країн, що при досить широкому спектрі практичних питань, на наш погляд, зовсім не достатньо. Запропонували українським колегам зустрічатися частіше. Ба більше, що між нами є домовленість не уникати обговорення проблем, що хвилюють ту або іншу сторону. Затягування в часі лише здається ліками від непотрібних загострень», - зазначив Г.Карасін.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2012 р. у Москві українські та російські дипломати обговорили питання функціонування Чорноморського флоту РФ на території України.