Російський адмірал: Україна заважає ЧФ РФ збільшувати військову потужність

Україна перешкоджає збільшенню військової потужності Чорноморського флоту Росії.

Про це українським журналістам у Москві сказав радник начальника Генштабу Росії, колишній командувач ЧФ РФ, адмірал Ігор КАСАТОНОВ, передає власний кореспондент УНІАН в РФ.

«Заміна кораблів відбувається в рамках договорів та угод. Тобто кількість не збільшується і це головне, на чому наполягає російська сторона. Україна стоїть на тій точці зору, що параметри цих (нових) кораблів значно перевищують старі, мовляв, це окрема система і окремі переговори і тема напівблокується», - сказав І.КАСАТОНОВ.

За його словами, це стосується не тільки кораблів, а й авіації і ряду інших пристроїв.

І.КАСАТОНОВ зазначив, що ці переговори дуже важко проходять і «Україна стоїть на тих позиціях - хай воно все поступово застаріває, коли розсиплеться, тоді буде інша постановка питання».

Він зазначив, що «в української сторони своя точка зору і свій підхід».

Відповідаючи на запитання, чи зрушилося це питання після офіційного візиту міністра оборони України Дмитра САЛАМАТІНА до Москви 7 березня, він сказав: «Думаю, поки що ні. Потрібно продовжувати роботу і консультації».

І.КАСАТОНОВ також зазначив, що тема купівлі для ВМС Росії колишнього крейсера «Україна» тривалий час відсутня у двосторонньому порядку дня, хоча він особисто виступає за позитивне рішення цього питання.