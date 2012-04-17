Порошенко здобув чергову перемогу у «сирній війні»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

За його словами, йдеться про ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

«Сьогодні ухвалено рішення, те, що залежало від влади обох держав – виписано вимоги до виробника, і ми сказали, що обмеження у разі дотримання цих вимог щодо поставок продукції до РФ знято», - сказав П.Порошенко.

За його словами, далі справа за виробником, який має здійснювати відповідний контроль за якістю.

Як сказав П.Порошенко, українська сторона гарантуватиме виконання плану заходів виробниками.

Він підкреслив, що кожна партія сиру, яка відправлятиметься на російський ринок, окремо контролюватиметься.

У свою чергу голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко повідомив, що три вищезазначені підприємства поставляли 60% всього обсягу сиру з України на російський ринок.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за наслідками переговорів П.Порошенка з Г.Онищенком, було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ буде знято після опрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПрП КФ «Прометей».