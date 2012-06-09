Нідерландські вболівальники пройшли Харковом у футболках «Free Yulia»
19:01, 09 червня 2012Політика
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Нідерландські вболівальники під час традиційної ходи до стадіону вигукували футбольні гасла і фотографувалися з місцевими мешканцями. Значна частина із них були у футболка «Free Yulia».
Гасло «Юлі волю» сподобалось вболівальникам, фото tyzhden.ua
Футболки «Free Юля» з портретом екс-прем'єра Юлії Тимошенко роздавали голландцям разом із такими ж листівками англійською мовою прихильники засудженої екс-прем'єра, пише Тиждень. Деякі вболівальники одразу одягали ці футболки.
На питання кореспондента агентства, навіщо її одягли, фанат відповів: «Тому що вона мені подобається».
Довжина маршруту, по якому пройшли вболівальники - близько 5 км.
Раніше біля офіційної фан-зони у Харкові, як і в Києві, пройшла акція на захист бездомних тварин і зелених насаджень.
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