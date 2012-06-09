Нідерландські вболівальники пройшли Харковом у футболках «Free Yulia»

Футболки «Free Юля» з портретом екс-прем'єра Юлії Тимошенко роздавали голландцям разом із такими ж листівками англійською мовою прихильники засудженої екс-прем'єра, пише Тиждень. Деякі вболівальники одразу одягали ці футболки.

На питання кореспондента агентства, навіщо її одягли, фанат відповів: «Тому що вона мені подобається».

Довжина маршруту, по якому пройшли вболівальники - близько 5 км.

Раніше біля офіційної фан-зони у Харкові, як і в Києві, пройшла акція на захист бездомних тварин і зелених насаджень.