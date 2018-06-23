Олександр Барабаш: Жеребкування у ЦВК правильне по формі, але знущальне по суті

У суботу ЦВК провела жеребкування та визначила, представники яких політичних сил увійдуть до складу Окружних виборчих комісій.

Окружні виборчі комісії - ключова ланка у підбитті результатів голосування, особливо у межах одномандатного округу. За нинішніх обставин фактично саме окружкоми визначать імена 225 депутатів Верховної Ради. Хто ж буде суддями, які визначать переможців і переможених?

Усього 87 партій стали суб'єктами виборчого процесу - для цього їм було достатньо висунути хоча б одного мажоритарника. Відтак 82 з них ( бо п'ять парламентських партій автоматично отримують своїх представників в ОВК) взяли участь у жеребкуванні. Серед тих, кому фортуна усміхнулася, - Союз анархістів України, «Братство», «Руська єдність», «Руський блок», ХДПУ і «Молодь до влади» і т.п. А от представників УДАРу та «Свободи» серед членів ОВК взагалі не буде - не пощастило...

Після оголошення результатів жеребкування склалося враження, що виборців вчергове обманули. УНІАН звернувся за коментарями цієї ситуації до експерта з виборчого права, віце-президент Асоціації Народних депутатів України Олександра Барабаша.

Як так вийшло, що ОВК будуть формуватися з маловідомих, або скажімо так, віртуальних партій, а УДАР та Свобода залишилася без членів ОВК?

Якщо оцінювати останнє жеребкування, то тут варто згадати слова Леніна: по формі — правильно, по суті — знущання.

Тобто у новому “компромісному” законі про вибори свого часу дуже завбачливо була закладена норма, що партія стає суб'єктом виборчого процесу, якщо висуне хоча би одного кандидата в одномандатному окрузі. Тобто вже не потрібно висувати цілий партійний список, платити заставу більше двох мільйонів гривень, а достатньо висунути одного кандидата в одномандатному окрузі і партія набуває всіх прав суб'єкта виборчого процесу, у тому числі права висувати кандидатів в усіх 225 окружних виборчих комісіях. І диво! Партійних списків на виборах у нас всього двадцять два, а партій на жеребкування вишикувалось вісімдесят сім. І серед них - ті, які висунули лише по одному кандидату на мажоритарному окрузі, - “Братство”, “Русь Єдиная”.

Серед щасливчиків - партія Королевської. Ці всі суб'єкти мають по 225 членів (або трохи менше, якщо людей не вистачило) в окружних виборчих комісіях. А "Свобода" і "УДАР" мають по нулях.

Формально сталося все по закону. А в ньому написано, що порядок жеребкування, коли кандидатур більше, ніж вакансій у окружкомах (а їх 18) , визначає Центральна виборча комісія.

19 квітня ЦВК, коли ще не починався виборчий процес, випустила постанову про порядок жеребкування. Суть жеребкування – це розстановка партій в порядку пріоритетів. Тобто жеребкування ЦВК провели один раз для всіх ОВК.

Сама процедура жеребкування була чистою. Але ця постанова в принципі була поганою, перший отримував все, чотирнадцятий не отримував нічого. І серед тих перших тринадцяти – Братство, Союз анархістів України, Русь Єдіная. По закону правильно, але помилка була, коли всі партії цю постанову прогавили, вона приймалася в квітні, коли її ніхто не міг оскаржити.

Ви вважаєте, що такий склад послаблює важелі захисту при підрахунку голосів?

Така ситуація вимагає просто принципово інших важелів для захисту голосів в окружній виборчій комісії. І це надзвичайно тривожний симптом щодо законності, чесності, справедливості виборів. Бо я взагалі не розумію, не знаю, що це за партії, представлені в ОВК, і хто в них може бути кандидатом. У них нема уповноважених осіб, лише один кандидат в народні депутати, але двісті двадцять п'ять осіб членів окружних комісій, і з них навіть тринадцять голів комісій. І це породжує певні підозри. Явно, що тих членів комісій добирали за чиїмось політичним впливом, а не на підтримку політичних партій, від яких вони представлені. Бо партійних організацій згаданих політсил ані в районах ані в областях нема, кандидатів в них нема, а члени окружних комісій від тих політичних сил є. Це явно технічні партії та технічні члени ОВК. Таким чином, ми отримуємо контрольовані комісії, які вимагатимуть зовсім інших підходів для організації захисту результатів виборів.

Окружна комісія не має жодних повноважень щодо списків виборців, але у неї залишаються вирішальні повноваження щодо підбиття підсумків в межах одномандатного виборчого округу. І тому такий порядок формування ОВК вимагає більш серйозних підходів для розробки технології захисту результатів виборів на рівні окружної виборчої комісії.

Всі партії це прогавили, належним чином не оскаржили. Але ця постанова є легітимною. Як там будуть себе поводити представники маловідомих партій, важко сказати. Але в ОВК є сто сімдесят чотири представники Української Народної Партії, є гарантовані представники від БЮТ, від Нашої України. І подання на всіх цих членів ОВК підписував Микола Мартиненко. Є в окружкомах люди, які представлятимуть опозицію. Але в цілому окружні комісії будуть невідомої політичної орієнтації. Я би відніс цю ініціативу з формування окружних виборчкомів, яка була закладена ще на етапі прийняття закону про вибори, до перемоги певної політичної сили. Але це перемога над здоровим глуздом та чесністю виборів.

Таке враження, що оце жеребкування — безпрограшна лотерея для владних проектів, в якій не поталанило Кличку та Тягнибоку.

Це – чиста математика. Якщо вкинути в барабан 82 фішки, а вийняти тринадцять, можна порахувати вірогідність сформувати нейтральну комісію.

Але зауважте масштаб підготовки такої окупації ОВК! У всіх маловідомих команд знайшлося по 225 кандидатур. Тобто якщо помножити сімдесят запасних партій на двісті двадцять п'ять кандидатур, це скільки людей було мобілізовано? Ну де вони взагалі взяли стількох людей в кожному виборчому окрузі? Гадаю, що чисто технологічно оцим блокам хтось інший підготував та запропонував ці всі можливості. По кожному округу було заготовлено 50-60 варіантів членів ОВК. Не один - так другий, не другий - так третій. Не третій - так четвертий, і ці люди - "Русь Єдиная", "Русский блок", Союз анархистов - визначатимуть переможців.

Ця ситуація вимагає від опозиційних сил кардинально змінити тактику. Те, що відбулося, вимагає якісно іншої координації діяльності. Щоб на виборах не було, як завжди, коли члени окружної комісії ліниво споглядають виборчий процес, не пишуть жодної грамотної скарги, не висловлюють опору. Сьогоднішній наступ на права кандидатів та партій (саме так я розцінюю результати жеребкування) вимагає зовсім іншої організації захисту результатів виборів на рівні окружної виборчої комісії та дуже тісної координації тих, хто там не представлений, щоб не допустити викривлення результатів. Бо зараз опозиції не виграти без найтіснішої координації членів дільничих комісій, спостерігачів, довірених осіб (які будуть діяти в окружних комісіях). Такі можливості є: є суди, є ЦВК, є розголос через пресу. І окружні комісії – це, звичайно, основа для певних технологій, але ще не вечір. Для цього слід оцінити небезпеки та підготуватися.

Лана Самохвалова