ЦВК визначила членів ОВК: УДАР і Свобода не отримали жодного місця

Як передає кореспондент УНІАН, таке партійне представництво в 225 окружних виборчих комісіях було визначено в результаті жеребкування.

Зокрема, у кожній з 225 ОВК будуть представлені непарламентські політичні партії: «Молодь до влади», «Україна – Русь єдина», «Народно-трудовий союз», «Братство».

«Єдиний центр» братиме участь у формуванні складу 43 ОВК (саме стільки кандидатур було запропоновано партією), партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - у 223 ОВК, партія «Сам за себе» - у одній комісії, Союз анархістів України – у 220, ВО «Єдина родина» - 212, Ліберальна партія України – 219, партія «Зелена планета» - 225, «Громадянська солідарність» - 5.

У формуванні 221 ОВК братимуть участь представники партії «Руська єдність», у 223 – «Руський блок», у 219 – Християнсько-демократична партія України, у 178 – Українська народна партія, у 32 – Народна екологічна партія, у 4 – Партія солідарності жінок України і 1-й ОВК – Народний рух України.

До складу 225 окружних виборчих комісій не буде включено жодного представника від партії "УДАР Віталія Кличка" та ВО "Свобода".

У жеребкуванні не брали участь депутатські фракції, оскільки згідно із законодавством їх представники обов’язково включаються до складу окружних виборчих комісій.

Перед початком жеребкування представник партії «Наша Україна» у ЦВК Микола Оніщук звернувся з проханням відкликати подання фракції НУ-НС щодо кандидатур до ОВК.

«Достеменно відомо, що засідання фракції з питання внесення кандидатур до ОВК не проводилося, тому подання фракцій повинно бути відхилено, що мусить бути враховано при визначенні кількості членів ОВК для жеребкування», - сказав М.Оніщук.

У свою чергу, представник ЦВК від партії «Батьківщина» Руслан Князевич, який є одночасно заступником голови фракції НУ-НС зазначив, відповідно до угоди про утворення блоку для участі у виборах, рішення щодо подання кандидатур від фракції може бути ухвалено на засіданні політради блоку.

«Таке засідання відбулося 10 серпня», - зазначив він.

Таким чином, пропозицію М.Оніщука при проведенні жеребкування не було враховано.

Голова ЦВК Володимир Шаповал повідомив, що партії та фракції запропонували у загальній кількості 13536 кандидатур для складу ОВК, з яких 112 було відхилено відповідно до вимог законодавства.

«Таким чином у нас є 13 тис. 424 кандидатури на 2 тис. 926 вакантних місць у складах ОВК», - резюмував В.Шаповал.

Згідно з законом, чисельна кількість складу ОВК становить від 12 до 18 осіб. При цьому до складу ОВК обов'язково включаються кандидатури від парламентських партій за наявності від них відповідних подань, а за результатами жеребкування до складу ОВК будуть включені представники непарламентських політичних партій, які беруть участь у виборах.