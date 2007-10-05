Турчинов: регіонали намагаються перекупити Нашу Україну

Партія регіонів намагається перекупити декілька голосів в «Нашій Україні», щоб кандидатура Юлії Тимошенко на посаду прем’єр-міністра не набрала достатньої підтримки.

Про це у п’ятницю на брифінгу заявив Олександр Турчинов, повідомляє сайт БЮТ.

«Вони почали проводити переговори з нашими союзниками і пропонувати їм гроші, щоб вони не голосували за кандидатуру Тимошенко», - зазначив Турчинов.

«Вони роблять розрахунок, що неголосування за Тимошенко зруйнує демократичну коаліцію і призведе до реанімації сурогатів типу широкої коаліції», - додав він.

Олександр Турчинов також підтвердив, що згідно із попередніми угодами, БЮТ віддасть половину посад «Нашій Україні».

Він також висловився за приєднання до коаліції блоку Литвина.

«Участь блоку Литвина в коаліції додала б їй потужності і чисельності, але незалежно від його позиції для демократичної коаліції достатньо мандатів», - сказав Турчинов.

Олександр Турчинов підкреслив, що формування коаліції залежіть від оголошення офіційних результатів дострокових парламентських виборів.