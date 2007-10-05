Турчинов: регіонали намагаються перекупити Нашу Україну
Тимошенко стала каменем спотикання?
Партія регіонів намагається перекупити декілька голосів в «Нашій Україні», щоб кандидатура Юлії Тимошенко на посаду прем’єр-міністра не набрала достатньої підтримки.
Про це у п’ятницю на брифінгу заявив Олександр Турчинов, повідомляє сайт БЮТ.
«Вони почали проводити переговори з нашими союзниками і пропонувати їм гроші, щоб вони не голосували за кандидатуру Тимошенко», - зазначив Турчинов.
«Вони роблять розрахунок, що неголосування за Тимошенко зруйнує демократичну коаліцію і призведе до реанімації сурогатів типу широкої коаліції», - додав він.
Олександр Турчинов також підтвердив, що згідно із попередніми угодами, БЮТ віддасть половину посад «Нашій Україні».
Він також висловився за приєднання до коаліції блоку Литвина.
«Участь блоку Литвина в коаліції додала б їй потужності і чисельності, але незалежно від його позиції для демократичної коаліції достатньо мандатів», - сказав Турчинов.
Олександр Турчинов підкреслив, що формування коаліції залежіть від оголошення офіційних результатів дострокових парламентських виборів.