Олександр Третьяков: «Закликаю киян підтримати політиків, здатних реально їх захистити»

Один із тих, хто нещадно критикує владу - опозиційний депутат Олександр Третьяков, який балотується по 218-му округу столиці. Про протистояння з Партією регіонів, фальсифікації, які готуються, а також про шанси демократичних сил на перемогу Третьяков розповів у своєму інтерв'ю журналістам.

- Чим викликана така різка риторика щодо влади з вашого боку? Невже і похвалити нема за що?

Сьогодні в Україні антинародна, і, за своєю суттю, антидержавна влада. З мого боку було б злочином спокійно дивитися, як група людей крок за кроком узурпує владу та нищить країну. Я зроблю все можливе, щоб перешкодити втіленню в життя цих планів і знаю, як це зробити.

Моя позиція чітка та зрозуміла. Я виступаю категорично проти вічного правління Партії регіонів. У майбутньому парламенті ми разом з однодумцями з «УДАРу» і «Батьківщини», сильними опозиційними мажоритарниками сформуємо демократичну більшість, яка відправить уряд у відставку, ухвалить закон про імпічмент Президента і поверне Україну на європейський шлях розвитку.

- Як кажуть, «критикуючи - пропонуй». Що зможуть запропонувати демократичні сили?

- Переконаний, що ми зможемо перейти до якісних, глибинних реформ. Є ціла низка першочергових завдань, які потребують термінового розв’язання. Ми скасуємо Податковий кодекс, який вбиває малий і середній бізнес, й ухвалимо новий - прогресивний і лояльний для підприємців. Також скасуємо «мовний» закон, раз і назавжди закріпивши статус української мови як єдиної державної.

Великий бізнес буде платити гідні зарплати і великі податки в бюджет - ми зобов'яжемо його робити це. Обов'язково вирішимо земельне питання, продовжимо мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до того моменту, поки її вартість не буде реально оцінена і рівень зарплат людей дозволить її купувати.

Крім того, скасуємо пенсійну реформу і, отже, підвищення пенсійного віку, яке нав'язала людям влада. Одне з наших головних завдань - підвищити пенсії і зарплати, довівши їхній рівень до середньоєвропейських показників. Насправді, все це очевидні й реальні дії. Але їх можна буде провести тільки після того, як ми змінимо нинішній режим.

- Ви неодноразово заявляли про те, що влада вважає вас своїм головним ворогом на окрузі. Але ж є й інші опозиційні кандидати. Як ви поясните, що протидія спрямована саме на вас?

- Війна партії влади зі мною почалася не зараз. Просто логічно, що вона активізувалася на фінішній прямій кампанії, коли мобілізуються всі можливі сили. Чому саме до мене така підвищена «увага»? Напевно, тому що я один з небагатьох, хто ще залишився в опозиції з команди 2004-го року, яка не пустила їх до влади. І, відповідно, становлю для них небезпеку, тому що на практиці знаю, як можна відсторонити їх від управління державою.

Але всі ці намагання не зможуть змінити ситуацію: динаміка зростання моїх рейтингів дозволяє однозначно спрогнозувати: я перемагаю. На сьогоднішній момент рівень моєї підтримки серед виборців значно випереджає інших кандидатів.

Саме тому влада має намір зірвати вибори на 218-му окрузі. Вже знаю достовірно, що такий сценарій запущений. Бо ж нинішня влада по-іншому вигравати вибори не вміє.

- У чому конкретно полягає цей сценарій?

Сьогодні дуже багатьох членів дільничних виборчих комісій, зокрема, бюджетників, влада заганяє туди примусово. А в кожної людини, яку щось змушують робити, невблаганно зріє внутрішній протест. Як наслідок, ці люди просто не прийдуть працювати на дільниці, і нікому буде вести підрахунок голосів. Таким чином, вибори можуть бути зірвані.

Але я протистоятиму цим планам. У кожній виборчій комісії буде близько п'яти моїх спостерігачів, запрошені й іноземні спостерігачі, які перебуватимуть на окрузі в день виборів. Знаючи, на що здатен цей режим, пускати виборчий процес на самоплив ні в якому разі не можна. Тільки повний контроль з боку громадськості дозволить нам запобігти запланованим фальсифікаціям. І я переконаний, що спільними зусиллями з небайдужими громадянами ми захистимо вибір киян.

- За вашими прогнозами, столиця підтвердить свої опозиційні настрої?

- Київ однозначно проти нинішньої влади. Розуміючи це, вони придумали технологію, коли на кожному мажоритарному окрузі балотується і номінальний, і прихований кандидат від влади під виглядом «незалежного». За моїми даними та інформацією в ЗМІ, на 218-му окрузі таким висуванцем режиму виявився забудовник Парцхаладзе.

Якому, до речі, під час виборчої кампанії всіляко сприяв глава Святошинської райдержадміністрації Рюмшин, особисто беручи участь у його агітаційних заходах. А працівники бюджетних організацій, переодягнені в одяг із символікою Парцхаладзе, від його імені проводили акції «добрих справ» за бюджетні ж гроші.

Я оприлюднив дані про це, і Парцхаладзе подав на мене до суду. Який, до речі, відмовився розглядати позов через його цілковиту необґрунтованість. Чим фактично підтвердив, що прихований фаворит влади - саме цей кандидат.

- Крім цього судового розгляду, вам доводилося стикатися з протидією з боку опонентів?

Партія влади судомно шукає зачіпки, щоб скомпрометувати мене як опозиційного кандидата, тому що ясно бачить перспективи свого програшу в столиці.

Наприклад, було подано позов від «регіоналів» з приводу того, що мої агітаційні плакати друкуються без вихідних даних, при цьому як доказ були надані… фотографії з обрізаним краєм. Цей судовий розгляд Партія регіонів також програла: вся моя агітпродукція друкується і розміщується в повній відповідності до вимог чинного законодавства. Чесність і прозорість кампанії для мене - справа принципу. Бо ж я чудово розумів на що йду, критикуючи владу і вимагаючи її відставки. Саме тому не даю режиму жодної зачіпки для того, щоб вони могли зняти мене з виборів.

Також рекламні оператори відмовилися вивісити на території округу мої агітаційні постери на білл-борди. Причому вони вже були віддруковані та оплачені з виборчого фонду. Перший - «Підтримай імпічмент Президента та відставку уряду», другий - «Підтримай ліквідацію посад голів КМДА та райадміністрацій». А це, між іншим, пункти з моєї виборчої програми, які я планую реалізувати в парламенті.

Про що це свідчить? Про те, що вони бояться реакції влади, яка їх залякала.

Крім того, комунальникам була дана команда по Святошинському та Оболонському району «зачищати» мої агітаційні матеріали, хоча ми офіційно заявили про те, що знімемо їх самі за кілька днів до дня голосування.

Неодноразово довелося зіткнутися і з використанням адмінресурсу - мені перешкоджали під час відвідувань шкіл, лікарень, соціальних установ, яким я допомагаю. Але ми все одно знаходили можливість зустрічатися з людьми, і за результатами цих зустрічей можу сказати достеменно - столичні жителі налаштовані дати нинішньому режиму рішучу відсіч. Тож цій владі ніщо не допоможе - головну битву в столиці 28-го жовтня вона програє. У цьому я цілковито впевнений.

- Чому ви виступаєте за ліквідацію посади голови КМДА? Що вас не влаштовує в діях столичної влади?

Київ - головне місто і центр ділового життя України. Логічно, що у нього найбільший у країні бюджет. Але столиці половина цих грошей просто не дістається. І ось чому - ці кошти спочатку йдуть до центрального бюджету, а відтак перерозподіляються на розсуд партії влади. Таким чином, у киян щорічно відбирають близько 7 мільярдів гривень.

Все це відбувається тому, що столицею керують люди, призначені указом Президента. А через ліквідацію районних рад у мешканців столиці відібрали останню можливість реально впливати на управління своїм містом, який уже давно перетворився на «дійну корову» уряду Азарова.

Тому я ставлю перед собою три конкретні завдання - відновити в столиці райради, ліквідувати посаду голови КМДА для того, щоб містом управляв тільки мер, обраний на виборах у два тури більшістю киян, і, нарешті, повернути гроші, сплачені столичними жителями у вигляді податків і своїх квартплат, до міської скарбниці.

- Як ви маєте намір ці гроші повертати? І, головне, яким чином кияни зможуть ними скористатися, на конкретних прикладах?

Для цього потрібно внести зміни до Бюджетного кодексу, що дозволять грошам, заробленим у Києві, залишатися в міському бюджеті. Всі ці кошти будуть спрямовані на ремонт доріг, шкіл, будинків, освітлення вулиць та багато іншого.

До столиці потрібно повернути реальне самоврядування. Цей процес уже розпочато - на базі моїх депутатських приймалень в окрузі вже створені центри самоорганізації киян, що покликані тимчасово замінити відсутні райради. І працюватимуть вони на постійній основі.

Разом з активними громадянами я, як народний депутат, зможу натиснути на владу будь-якого рівня, домогтися від неї виконання своїх обов'язків.

Крім того, ми ініціювали створення інституту «виборних» - представників кожного будинку на окрузі, яким жителі дадуть повноваження представляти свої інтереси. Саме «виборні» стануть першими кандидатами на посади районних депутатів після того, як ми законодавчо повернемо райради в Києві.

- Вперше за десять років українці обиратимуть парламент за партійними списками і по мажоритарних округах - можна заплутатися серед великої кількості кандидатів. Що б Ви порадили киянам напередодні виборів?

- Кожен, хто прийде на свою виборчу дільницю, отримає два бюлетені. За списком партій закликаю киян підтримати опозиційні партії, які в новому парламенті сформують ядро демократичної більшості - «УДАР» або «Батьківщину». А зі списку мажоритарників обирайте незалежного й опозиційного владі за ідеологічними принципами, налаштованого на довгострокову роботу на окрузі, здатного реально захистити інтереси свого виборця.