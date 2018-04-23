Хто тут тимчасові?..

Група народних депутатів від БЮТ весною 2008 року ініціює дострокові вибори в міську раду Дніпропетровська, оскільки «її діяльність не відповідає інтересам дніпропетровської територіальної общини, а сам процес роботи схожий на групу співучасників по власному збагаченню».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив народний депутат України Святослав Олійник (БЮТ), назвавши при цьому причини для проведення дострокових виборів. На його думку, юридичними підставами для дострокових виборів є ряд рішень міської ради, які суперечать Конституції. Зокрема, це стосується непрозорої приватизації обласного водоканалу, яка поставила в залежність водозабезпечення Дніпропетровської і Запорізької областей, а також «дерибан» 300 га цінної землі в обласному центрі впродовж поточного року.

За словами народного депутата, члена фракції БЮТ Гарегіна Арутюнова, в результаті подібних дій, «за найскромнішими підрахунками, дніпропетровський міський бюджет недоотримав близько 3 млрд. гривень». Таким чином, ініціатива народних депутатів стосується введення механізму політичної відповідальності – через дострокові вибори і кримінальну відповідальність посадових осіб ради. Це підтверджує і незадоволеність, яка наростає з боку жителів міста діями депутатів міськради, більшість якої, створена за результатами виборів навесні минулого року і складається з представників Партії регіонів, СДПУ(о), блоку Лазаренко, вітренківців і комуністів, вже не відповідає реальним політичним розкладам в місті.

Дострокові вибори до парламенту продемонстрували, що регіонали в місті стрімко втрачають електоральну підтримку, тоді як БЮТ її нарощує, про що свідчать цифри (25 – 27 % відданих голосів, а на окремих ділянках – до 30 %).

Також за результатами виборів 30 вересня виросло число прихильників НСНУ, блоку Литвина і КПУ. Як зазначив депутат Дніпропетровської міськради Віталій Вербас, який брав участь у прес-конференції, подібна ситуація характерна для багатьох великих промислових центрів України. Таким чином, дострокові вибори в обласну і міську ради Дніпропетровська стануть хорошим прикладом для інших регіонів, оскільки “чим більше дострокових виборів, тим більше відповідальності”.

Які ж події в Дніпропетровську переповнили чашу терпіння депутатів, а також послужили зростанню незадоволеності в місті діями міськради?

Відповідно до рішення сесії Дніпропетровської міської ради від 19 вересня нинішнього року, ТОВ «ІКП - Київ-1» одержало в оренду 36 земельних ділянок на площі Леніна в центрі Дніпропетровська для спорудження підземного паркінгу і торгово-розважального комплексу. На руках у ТОВ також було рішення міськвиконкому про те, що міськрада в робочому порядку виділила їм цю землю під забудову на сесії.

Тобто все було оформлено належним чином і відповідно до чинного законодавства.

Але проблема опинилася в тому, що, вже після рішення сесії, декому з «регіонального» середовища прийшло в голову: а навіщо віддавати такий ласий шматочок землі, в самому центрі Дніпропетровська, в «чужі руки»? І, щоб якось загальмувати цей процес, в таборі опонентів бізнес-групи, яка отримала право на будівництво комплексу, вирішили діяти через свою людину в міській владі – члена Партії регіонів. Цей чиновник несподівано заявив, що він, мовляв, відмовляється від свого підпису на відповідних рішеннях про виділення землі. Не він підписував, так би мовити. За його словами, підпис хтось «підробив». Також кудись зникли оригінали відповідних рішень сесії.

Природно, в Дніпропетровську піднявся шум. Місцеві регіонали відразу ж підняли паніку з приводу «порушень» і «фальсифікації». Була створена спеціальна експертна група. Незалежний експерт-криміналіст прийшов до однозначного висновку: штамп під рішенням про виділення землі – справжній. Також були розвіяні деякі міфи і страшилки, які запускають в місті опоненти. За словами народного депутата Г.Арутюнова, ніхто не збирається зносити існуючі в цій частині міста будівлі ЦУМу і «Дитячого світу». До речі, і пам`ятник вождеві світового пролетаріату, який стоїть тут, чіпати ніхто не буде – хай собі стоїть, для історії, так би мовити.

За словами Г.Арутюнова, планується прибрати що лише не прикрашаючу цент міста автомобільну стоянку в самому центрі площі. Її замінить сучасний підземний паркінг. Сам проект реконструкції центральної площі Дніпропетровська, розроблений, до речі, провідними дніпропетровськими архітекторами спільно з французькими колегами, передбачає будівництво під землею цілого комплексу, котрий чимось нагадуватиме київський «Глобус». Вкласти в будівництво бізнесмени планують 62 млн. євро, причому в цю торбу увійде і будівництво нових станцій метрополітену.

Звичайно ж, закон переможе, і справедливість з цього питання буде відновлена. Дуже вже грубо діють у цьому випадку регіонали. До речі, навряд чи скандал в Дніпропетровську сприятиме зростанню авторитету Партії регіонів, що і без того похитнув. Не допомагає і бурхлива активність, що проявляється народним депутатом-регіоналом Олегом Царевим, – помітній фігурі в середовищі депутатської більшості в міськраді.

Нинішній скандал, який розгорівся в дніпропетровській міськраді буквально в останні місяці, не був якимсь виключенням, а з`явився закономірним продовженням роботи депутатського корпусу нинішнього скликання, більшість якого – коаліція під назвою «Рідний Дніпропетровськ», контролюється регіоналами. Тутешня депутатська більшість, схоже, забула про свої барвисті передвиборні обіцянки, а з ентузіазмом кинулася займатися улюбленим заняттям всіх тимчасових виконавців у владі – діленням і придбанням власності. Зокрема, що стосується розпродажу земельних ділянок, то в Дніпропетровську останнім часом, як це не дивно, і під час прес-конференції в УНІАН про це йшла мова, практично не проводяться земельні аукціони. За винятком тих, коли йдеться про заболочені землі десь на міських околицях. Природно, охочих придбати таку землю не знаходиться. А ось про проведення торгів, на яких виставляються привабливі ділянки, чомусь дізнаються лише вибрані особи. Відповідно, вони їм і дістаються.

Навіть мер Дніпропетровська виявився безсилим вплинути на масове беззаконня і “дерибан” дніпропетровської землі. Адже існуючий порядок «Продажу земельних ділянок, вільних від забудови та прав на оренду земельних ділянок в місті» (рішення міськради № 145/6 від 17.11.2006р.) практично дає монопольне право визначати проводити аукціон чи ні. При цьому відсутні реальні важелі впливу у міського голови (оскільки навіть якщо ним буде ухвалено рішення, відмінне від думки комісій ), то щоб його винести на сесію, потрібно знову таки одержати згоду тих же профільних комісій. Ось і виходить замкнуте коло. У період з вересня 2006-го по вересень 2007-го року виключно за рішенням Дніпропетровської міськради було виділено більше 300 гектарів комунальної землі, продаж якої з відкритих аукціонів міг би додатково привернути до міського бюджету близько 3 млрд. гривень. (за оцінкою рієлторів, 1 сотка землі в центральних і наближених до центру районах Дніпропетровська коштує від $20 тис.). За даними громадської організації «Форум порятунку Дніпропетровська», на сьогодні в центральних районах міста зафіксовано понад 100 забудов, під час яких грубо порушувалося і порушується чинне законодавство, санітарні норми, не проводяться суспільні слухання.

Подібне беззаконня необхідно негайно припинити – вважають багато дніпропетровців, які дізнаються про справи, що творяться бізнесменами-політиками від Партії регіонів. Для міста (як і для України в цілому) потрібна влада, що піклується про народ, а не використовує голоси електорату лише для того, щоб увірвати більше.

Микола Куліш