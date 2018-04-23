Чому Президент поквапився з кандидатурою прем’єра?

Сьогодні Президент України вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Чому Президент, який ще вчора вимагав прийняття пакету законів з дванадцяти законів (зазначених у коаліційній угоді), а тільки потім обіцяв подати прем’єра, раптом поквапився? Що такого за ніч трапилося? Наскільки довгим буде процес обрання голів парламентських комітетів? Як розподілятимуться посади? Про це ми запитали народних депутатів України.

Юрій Луценко (НУ–НС) з Президентом не ночує:

Я не знаю, я ж не проводжу ночі в Президента. Запитайте в нього...

Сергія Гриневецького (блок Литвина) непокоїть духовність:

Чому Президент нарешті подав прем’єра, не знаю. Не переконаний, що саме для того, аби швидко обрати главу уряду. Я все-таки думаю, що його гра значно складніша.

Щодо Ради... Мені здається, що Володимир Литвин запропонував добрий принцип розподілу. Скажімо, є п’ятибальна система. Відповідно до неї посада Голови Верховної Ради оцінюється у п’ять балів, посада першого заступника – у три бали, заступника – у два, голови бюджетного комітету також у два бали. Виходячи з цього, слід поділити ці посади пропорційно кількості голосів у фракціях. Це розумне рішення, колеги погодилися і попросили час подумати. Це забезпечить об’єктивне представництво різних фракцій у керівних комітетах.

Цікаво спостерігати, що почало робитися. До бюджетного комітету записалося тридцять чоловік. Багато хто йде туди, не знаючи, як слово “бюджет” пишеться, і пишуть його через бют... А в комітет культури та духовності чогось бажаючих малувато-то... Брехня стала основою національною політики, а політична корупція способом управління.

Сергій Шевчук (БЮТ) приємно вражений:

Гадаю, Президент подав прем’єра, бо йому нагадали його ж слова про те, що більш як один день кандидатуру від коаліції в себе не затримуватиме. Для нас це було приємною несподіванкою.

Чи можна вважати, що Рада розпочала роботу? Поки що новобраний Голова Верховної Ради виконав першу функцію, згідно з Регламентом зробив подання на прем’єра. Усе інше ще не розглянуто, і це не дає змоги говорити про те, що у Верховної Ради є якась тактика, я вже не кажу про стратегію.

Щодо розподілу комітетів... За моєї пам’яті, у попередніх скликаннях це двічі завершувалося гострими конфліктами. Я думаю, що і зараз пропорційно до кількості членів фракцій буде розділено посади та кількість голів комітетів. Які саме кому відійдуть, – ще стане предметом дискусії.

Нестор Шуфрич (ПР) в уряд не хоче, бо ніхто не бере:

Верховна Рада почала працювати. Як вона працюватиме, залежить від коаліції. Якщо дотримуватиметься Регламенту, то робота триватиме і результативність цієї роботи залежатиме від того, чи є в більшості кількість голосів, достатня для ухвалення законів.

Робота з розподілу голів комітетів триває. Ми хотіли б отримати традиційні для опозиції комітети – регламентний, бюджетний, свободи слова та боротьби з оргзлочинністю. Та оскільки за квотним принципом нам відходить більше, то після того, як ми наполяжемо на своїх “опозиційних комітетах”, безумовно, подумаємо і про інші комітети... Місця в уряді нам не потрібні. Методи контролю за діяльністю влади завжди можна визначити в межах парламентської діяльності.

Анатолій Семинога (БЮТ) знає, що цікавить нинішніх міністрів:

Виступ Президента про те, що спочатку слід прийняти закони, був продиктований коаліційною угодою, підписаною між НУ–НС та БЮТ. Там розписано – що спочатку ми приймаємо закони.

Водночас Президент розуміє, що в нашій державі – безвладдя. Міністри фактично не працюють, їх не цікавить ані стабільність, ані економіка. Президент розуміє, що слід пришвидшити цей процес і подав кандидатуру Тимошенко. Бо до Нового року залишилися лічені дні, тож слід встигнути прийняти бюджет.

А Рада вже працює, і посади ділитимемо відповідно до Регламенту, за квотним принципом.

Ярослав Сухий (ПР) не розуміє, в кого приключилася швидка Настя

Президент нагадує мені героя з “Дванадцяти стільців”. Спочатку діє за принципом: зранку – гроші, увечері – стільці. Його питають – а можна навпаки? Той каже, можна, але гроші – вперед. Спершу ми чуємо, що Президентові потрібна запорука, необхідно поклястися на крові, зуб дати, волосся з носа висмикнути, аби було саме так, як він хоче, – щоб спочатку приймалися всі дванадцять законів, а тоді він призначає Тимошенко. Це смішно... Але раптом подав Тимошенко. Звідки ця “швидка Настя”, кого це потягнуло через п’ять хвилин у кущі, – я не розумію.

Роботу парламенту занедбано, похерено, і все ваще...

Опитувала Маша Міщенко