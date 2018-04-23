Нерви Тимошенко випробують на міцність 449 разів
У вівторок коаліція може недорахуватися багнетів? НУ–НС обіцяють мобілізувати своїх «як ніколи»... Минулого разу процедура була короткою – 10 секунд і все... Чи треба Ющенку знову приходити в Раду?
|Олександр Турчинов
Втім, попри весь випромінюваний Турчиновим оптимізм, хотілося б більшої упевненості в тому, що в тривалій прем`єріаді у вівторок таки буде опущено завісу. Цьому може стати на заваді кілька обставин. Перш за все: Віктор Ющенко ще у п`ятницю відбув на планове медичне обстеження до Швейцарії. Про це повідомила прес-служба Президента, вказавши, прямо скажемо, дивні терміни поїздки – «на кілька днів». Але навіть якщо узяти в дужки ту обставину, що прес-служба голови держави фактично розписується у власній непоінформованості щодо того, на який час Президент залишає країну, доведеться визнати, що призначати прем`єра за відсутності першої особи в Україні якось не заведено. До речі, завтра хотілося б почути від Віктора Андрійовича дещо більше, ніж вперше, про Юлію Володимирівну та мотиви її призначення. 11 грудня, представляючи Тимошенко як кандидата на пост прем`єра, Ющенко (і це зафіксовано у стенограмі Верховної Ради ) згадав прізвище Тимошенко лише один раз. Ось в такому контексті: «Виконуючи свій конституційний обов’язок, відповідно до статті 106 за пропозицією коаліції депутатських фракцій, я вношу на ваше схвалення і прошу підтримати подання на призначення Прем’єр-міністром України Юлії Володимирівни Тимошенко».
|Віктор Ющенко
Вони, до речі, завчасно про це заявили. Так, у п`ятницю нардеп від ПР Сергій Ківалов передав УНІАН коментар, у якому стверджував, що «йдеться не про повторне голосування щодо вже представленої кандидатури прем`єр-міністра України, а про новий розгляд такого питання порядку денного, як призначення прем`єр-міністра». У зв`язку з чим регіонал висловив здивування позицією демкоаліції: особиста присутність Ющенка в Раді у вівторок, мовляв, не обов`язкова. І натякнув: будь-який відступ від регламенту «гарантовано заводить нас у безвихідь». «Регламентну безвихідь» у виконанні нардепів від ПР ми всі вже бачили. Тобто можна не сумніватися, якщо Президент і коаліція під час повторного представлення Тимошенко хоч на півслова відійдуть від вимог процедури, найцікавішою телепередачею вівторка знову стане пряма трансляція засідання Верховної Ради.
|Тимошенко, Пинзеник
До речі, в пресі стверджувалося, що під час тестових запусків система “Рада” раз у раз дає збої – то в одному, то у іншому місці картки не спрацьовують. Абсолютно немає претензій тільки до «кнопок» у секторі комуністів. Отже якщо супротивникам призначення Тимошенко вже зовсім не буде до чого причепитися, можна провести тестове ввімкнення системи «Рада» перед телекамерами – не усунена несправність системи все одно спливе, не у першому голосуванні, так у другому-третьому – і поставити під сумнів вже затверджений спосіб призначення прем`єра.
Ще одна проблема – розподіл комітетів і призначення керівництва ВР. Якщо хто пам`ятає, регламент Ради вимагає, щоб ці процедури були закінчені до початку представлення претендентів на крісло голови Кабміну. І певна логіка в цьому присутня. Ось, наприклад, поцупив регіонал Лук’янов картку спікера Яценюка під час голосування питання про повернення до процедури призначення Тимошенко. І спікерові Яценюку на регіонала Лук’янова навіть поскаржитися нема кому. Був би регламентний комітет, то можна було б зажадати вжити заходів щодо бешкетника. Аж до розгляду питання про позбавлення депутатської недоторканності (хоч таке і трапилося всього один раз за всю історію ВР). А так – немає регламентного комітету. І коли буде – невідомо. Регіонали, за словами бютівців, все нові претензії висувають, то один комітет хочуть, то інший.
|Олесь Доній
Та і сам спосіб призначення – підняттям рук і особистим підтвердженням позиції на камеру, попри весь оптимізм бютівців, – теж нічого собі варіант проїхатися Юлії Володимирівні по нервах аж 449 разів.
Минулого разу кнопки натискали – 10 секунд і все... Та й то Тимошенко, здається, готова була розплакатися, коли стало зрозуміло, що 11 грудня прем`єром їй не бути. А цього разу «перекличку» Яценюк вестиме за абеткою (добро б по фракціях, так ні), а сам він у списку нардепів стоїть 449-м, останнім з коаліціантів. І саме стільки разів Тимошенко доведеться вислуховувати свій «вирок».
|Анатолій Матвієнко
В той же час нардеп вважає, що, не дай Бог, у вівторок все піде не так гладко, як хотілося – крайньою залишиться «Наша Україна». На думку Матвієнка, якби під час першого невдалого голосування за Тимошенко не вийшло так, що не спрацювала картка одного з бютівців – «кінець настав би «Нашій Україні» і коаліції. І ніхто б не слухав, що це технічна помилка або збої системи «Рада». Тому я боюся, що у вівторок може трапитися щось подібне, хоча ми будемо мобілізувати на голосування всіх членів НУ–НС так, як ніколи”, – сказав депутат.
Олена Перегуда