Нерви Тимошенко випробують на міцність 449 разів

У вівторок буде вибраний новий прем`єр-міністр України. Таку новину у п`ятницю о третій після обіду з посиланням на заступника голови фракції БЮТ Олександра Турчинова повідомив сайт блоку . Повідомив і з задоволенням відчалив відпочивати до понеділка (сайт, не Турчинов). Що ж до Олександра Валентиновича, то він, керуючися дещо дивною логікою, пов`язав призначення Тимошенко із зміною календарів на стінах: «Українці зможуть нормально закінчити календарний рік». А також висловив здивування тим, що регіонали разом з нунсівцами і бютівцами голосуватимуть за Тимошенко-прем`єра: «Єдине, що нас здивувало, – представники Партії регіонів також голосуватимуть, тому що вони теж підписали протокол».

Втім, попри весь випромінюваний Турчиновим оптимізм, хотілося б більшої упевненості в тому, що в тривалій прем`єріаді у вівторок таки буде опущено завісу. Цьому може стати на заваді кілька обставин. Перш за все: Віктор Ющенко ще у п`ятницю відбув на планове медичне обстеження до Швейцарії. Про це повідомила прес-служба Президента, вказавши, прямо скажемо, дивні терміни поїздки – «на кілька днів». Але навіть якщо узяти в дужки ту обставину, що прес-служба голови держави фактично розписується у власній непоінформованості щодо того, на який час Президент залишає країну, доведеться визнати, що призначати прем`єра за відсутності першої особи в Україні якось не заведено. До речі, завтра хотілося б почути від Віктора Андрійовича дещо більше, ніж вперше, про Юлію Володимирівну та мотиви її призначення. 11 грудня, представляючи Тимошенко як кандидата на пост прем`єра, Ющенко (і це зафіксовано у стенограмі Верховної Ради ) згадав прізвище Тимошенко лише один раз. Ось в такому контексті: «Виконуючи свій конституційний обов’язок, відповідно до статті 106 за пропозицією коаліції депутатських фракцій, я вношу на ваше схвалення і прошу підтримати подання на призначення Прем’єр-міністром України Юлії Володимирівни Тимошенко».

Окрім цього, Ющенко говорив про оновлення Верховної Ради. Про кризу, з якої Україна виходить нелегко. Про «непросте» нинішнє скликання парламенту. Про те, що ігнорувати інтереси держави – злочин. Про парламентські партії, які не можуть бути в опозиції до України. Про те, що Президент особисто був і завжди буде союзником Верховної Ради. Про те, що шанс є і Ющенко разом з Радою має намір його реалізувати. Заразом представив кандидатів в міністри за своєю квотою: Юрія Єханурова – на міністра оборони і Володимира Огризка – на міністра закордонних справ. Про причини призначення саме Юлії Тимошенко на пост прем`єра у президентській промові – представленні кандидата в прем`єри – не було сказано жодного слова. І хоча можна зламати не одну сотню мізків, намагаючись зрозуміти, чи можна це вважати повноцінним представленням кандидата в прем`єр-міністри України чи все ж таки ні, жодних сумнівів не викликає інше: у разі відсутності Президента в парламенті в день голосування за прем`єра, Партія регіонів влаштує черговий демарш, посилаючись на порушення процедури.

Вони, до речі, завчасно про це заявили. Так, у п`ятницю нардеп від ПР Сергій Ківалов передав УНІАН коментар, у якому стверджував, що «йдеться не про повторне голосування щодо вже представленої кандидатури прем`єр-міністра України, а про новий розгляд такого питання порядку денного, як призначення прем`єр-міністра». У зв`язку з чим регіонал висловив здивування позицією демкоаліції: особиста присутність Ющенка в Раді у вівторок, мовляв, не обов`язкова. І натякнув: будь-який відступ від регламенту «гарантовано заводить нас у безвихідь». «Регламентну безвихідь» у виконанні нардепів від ПР ми всі вже бачили. Тобто можна не сумніватися, якщо Президент і коаліція під час повторного представлення Тимошенко хоч на півслова відійдуть від вимог процедури, найцікавішою телепередачею вівторка знову стане пряма трансляція засідання Верховної Ради.

Друга з можливих для Тимошенко причин понервувати полягає в тому, що навіть у п`ятницю увечері, вже після результативного голосування (за допомогою системи «Рада») за зміну способу призначення Юлії Володимирівни (нардепи підніматимуть руки і особисто в камеру заявлятимуть про свою згоду) в прямому ефірі «Свободи» на «Інтері» депутати від НУ–НС і БЮТ продовжували стверджувати, що електронна система голосування зазнала втручання ззовні. У крайньому випадку вони готові були погодитися на збої в роботі системи. Проте якщо взяти це твердження за аксіому, то доведеться визнати, що підсумки волевиявлення нардепів, в результаті якого було вирішено змінити спосіб голосування за Тимошенко-прем`єра, також не можна сприймати за істинні. Адже ніхто не може сказати, яке число карток не спрацювало або спрацювало неправильно. Між іншим, під час прямих трансляцій із залу засідань кілька разів було явно видно, як два-три «квадратики» на табло спершу спалахують зеленими, і приблизно через півсекунди – секунду стають «чорненькими». Тобто «за» змінювалося на «не голосував».

До речі, в пресі стверджувалося, що під час тестових запусків система “Рада” раз у раз дає збої – то в одному, то у іншому місці картки не спрацьовують. Абсолютно немає претензій тільки до «кнопок» у секторі комуністів. Отже якщо супротивникам призначення Тимошенко вже зовсім не буде до чого причепитися, можна провести тестове ввімкнення системи «Рада» перед телекамерами – не усунена несправність системи все одно спливе, не у першому голосуванні, так у другому-третьому – і поставити під сумнів вже затверджений спосіб призначення прем`єра.

Ще одна проблема – розподіл комітетів і призначення керівництва ВР. Якщо хто пам`ятає, регламент Ради вимагає, щоб ці процедури були закінчені до початку представлення претендентів на крісло голови Кабміну. І певна логіка в цьому присутня. Ось, наприклад, поцупив регіонал Лук’янов картку спікера Яценюка під час голосування питання про повернення до процедури призначення Тимошенко. І спікерові Яценюку на регіонала Лук’янова навіть поскаржитися нема кому. Був би регламентний комітет, то можна було б зажадати вжити заходів щодо бешкетника. Аж до розгляду питання про позбавлення депутатської недоторканності (хоч таке і трапилося всього один раз за всю історію ВР). А так – немає регламентного комітету. І коли буде – невідомо. Регіонали, за словами бютівців, все нові претензії висувають, то один комітет хочуть, то інший.

Не краща ситуація і з формуванням Кабміну Тимошенко. Парламентарій і «народний самооборонець» Олесь Доній у четвер заявив : “Виявилося, що список кандидатів від НУ–НС формувався не фракцією, а якимсь позапарламентським органом – чи то Президентом, чи то Секретаріатом Президента”. До чого нунсівець Геннадій Москаль додав: ті кандидатури, які викликають найбільше роздратування депутатів, мають бути зняті взагалі. І хоча призначення членів Кабміну відбуватиметься вже після результативного голосування за прем`єра, зрозуміло, що без узгодженого списку кандидатів на міністерські портфелі голосування за Тимошенко краще не починати.

Та і сам спосіб призначення – підняттям рук і особистим підтвердженням позиції на камеру, попри весь оптимізм бютівців, – теж нічого собі варіант проїхатися Юлії Володимирівні по нервах аж 449 разів.

Минулого разу кнопки натискали – 10 секунд і все... Та й то Тимошенко, здається, готова була розплакатися, коли стало зрозуміло, що 11 грудня прем`єром їй не бути. А цього разу «перекличку» Яценюк вестиме за абеткою (добро б по фракціях, так ні), а сам він у списку нардепів стоїть 449-м, останнім з коаліціантів. І саме стільки разів Тимошенко доведеться вислуховувати свій «вирок».

А тут ще масла у вогонь підлив Анатолій Матвієнко з НУ-НСу . У неділю він заявив, що «у вівторок може трапитися так, що в якійсь сім`ї депутата є проблеми і хтось може не прийти на голосування». Щоправда, нардеп водночас додав, що фракція НУ–НС обов`язково проголосує за Тимошенко. І над формуванням уряду працювати буде, хоча «для її (Юлії Володимирівни. – Ред.) характеру неважливо, хто стане міністрами. Вона вже сама собі уряд, і вона нікому не дасть правити. І чим це все може закінчитися, для мене достатньо тривожно», – зауважив Матвієнко.

В той же час нардеп вважає, що, не дай Бог, у вівторок все піде не так гладко, як хотілося – крайньою залишиться «Наша Україна». На думку Матвієнка, якби під час першого невдалого голосування за Тимошенко не вийшло так, що не спрацювала картка одного з бютівців – «кінець настав би «Нашій Україні» і коаліції. І ніхто б не слухав, що це технічна помилка або збої системи «Рада». Тому я боюся, що у вівторок може трапитися щось подібне, хоча ми будемо мобілізувати на голосування всіх членів НУ–НС так, як ніколи”, – сказав депутат.

Олена Перегуда