У НУ-НС бояться, що хтось із нардепів може не прийти на голосування за Тимошенко

Лідер Української республіканської партії «Собор», народний депутат з фракції НУ-НС Анатолій МАТВІЄНКО впевнений, що вся фракція “Наша Україна – Народна самооборона” проголосує за обрання Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАТВІЄНКО заявив на прес-конференції у Чернівцях. Проте він не виключив, що «у вівторок може трапитися так, що у якійсь сім’ї депутата проблеми і хтось може не прийти на голосування”.

За його словами, “для Ю.ТИМОШЕНКО дуже добре було б, щоб це були депутати з НУ-НС, а не БЮТ. “Якби під час першого голосування за ТИМОШЕНКО не було би бютівця - кінець наступив би «Нашій Україні» та коаліції. І ніхто б не слухав би, що це технічна помилка чи збої системи «Рада». Тому я боюся, що у вівторок може трапитися щось подібне, хоча ми будемо мобілізовувати на голосування всіх членів НУ-НС так, як ніколи”, - зазначив А.МАТВІЄНКО.

Водночас, на думку політика, від прем’єрства Юлії ТИМОШЕНКО «не слід чекати швидких і кардинальних змін». «Ми працюватимемо над формуванням уряду, хоча для Ю.ТИМОШЕНКО, для її характеру не важливо, хто стане міністрами. Вона вже сама собі уряд, і вона нікому не дасть урядувати. І чим це все може закінчитися, для мене є досить тривожно», - зауважив А.МАТВІЄНКО. На його думку, майбутні президентські вибори «простимулюють» прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО сказати приблизно таке, що «лише в умовах її президентства Україна може стати щасливою». Ось те чого нам всім швидше за все слід очікувати, а не якихось швидких і кардинальних змін, додав лідер УРП-«Собору».

Водночас він вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО здатна навести елементарний порядок, який «може суттєво змінити на краще ситуацію із надходженням у бюджет».