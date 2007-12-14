У «Регіонах» хочуть почути від Ющенка ще щось хороше про Тимошенко

14:51, 14 грудня 2007
Політика
1762

Ківалов послався на регламент

Нардеп-регіонал Сергій Ківалов здивований заявами депутатів від демкоаліції про те що, особиста присутність Президента України на голосуванні щодо кандидатури Прем`єр-міністра України - необов`язкова.

Ківалов вважає, що «йдеться не про повторне голосування по вже представленій кандидатурі Прем`єр-міністра України, а про новий розгляд такого питання порядку денного, як призначення Прем`єр-міністра. Саме тому Президент наново вніс кандидатуру на посаду Прем`єр-міністра, саме тому у Верховній Раді має відбутися нове її обговорення,  і представлена вона має бути наново, причому саме Президентом”, - стверджується в коментарі нардепа, переданому УНІАН.

Ківалов додав, що при розгляді першого представлення кандидатури Прем`єр-міністра, всі народні депутати переконалися: будь-який відступ від Регламенту «гарантовано заводить нас в безвихідь». В той же час  точне проходження Регламенту, на думку регіонала, “дозволить швидко завершити розгляд всього переліку питань, що знаходяться на порядку денному Верховної Ради».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter