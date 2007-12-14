У «Регіонах» хочуть почути від Ющенка ще щось хороше про Тимошенко

Нардеп-регіонал Сергій Ківалов здивований заявами депутатів від демкоаліції про те що, особиста присутність Президента України на голосуванні щодо кандидатури Прем`єр-міністра України - необов`язкова.

Ківалов вважає, що «йдеться не про повторне голосування по вже представленій кандидатурі Прем`єр-міністра України, а про новий розгляд такого питання порядку денного, як призначення Прем`єр-міністра. Саме тому Президент наново вніс кандидатуру на посаду Прем`єр-міністра, саме тому у Верховній Раді має відбутися нове її обговорення, і представлена вона має бути наново, причому саме Президентом”, - стверджується в коментарі нардепа, переданому УНІАН.

Ківалов додав, що при розгляді першого представлення кандидатури Прем`єр-міністра, всі народні депутати переконалися: будь-який відступ від Регламенту «гарантовано заводить нас в безвихідь». В той же час точне проходження Регламенту, на думку регіонала, “дозволить швидко завершити розгляд всього переліку питань, що знаходяться на порядку денному Верховної Ради».