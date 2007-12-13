Депутати Луценка сумніваються, що нинішній варіант уряду затвердять

Народні депутати від «Народної самооборони” сумніваються, що уряд у представленому на сьогодні складі буде затверджений.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», зокрема, за словами депутата Олеся ДОНІЯ, «я впевнений, що голосування по Юлії ТИМОШЕНКО як по прем’єрові буде результативним, але так саме я впевнений, що уряд в тому складі, який він поданий на сьогоднішній день, не буде затверджений».

О.ДОНІЙ нагадав про домовленість, що фракція НУ-НС і БЮТ формують уряд на паритетних засадах. Однак, за його словами, “виявилося, що список кандидатів від НУ-НС формувався не фракцією, а якимось позапарламентським органом – чи то Президентом, чи то Секретаріатом Президента”.

«В цій ситуації йде полеміка щодо кількох кандидатів на посади міністрів – яким чином вони виникли в цьому переліку? Цілком очевидно, що в такому вигляді, яким він був представлений нам, Кабмін не може бути затвердженим», - впевнений О.ДОНІЙ.

У свою чергу Геннадій МОСКАЛЬ висловив думку, що «уряд може бути затверджений списком. Але це залежатиме від того, хто буде в цьому списку – якщо кандидатури всіх влаштовують, то питань не буде ніяких».

«Кандидатури міністрів майбутнього уряду виносяться на обговорення, і дискусії триватимуть рівномірно. Не може бути без обговорень і без публічної позиції того чи іншого депутата. В цьому немає нічого складного чи особливого», - зазначив він.

«Після виборів прем’єра кандидатури на посади міністрів мають бути оголошені. І кожен з депутатів може висловити свою позицію «за» чи «проти», - впевнений Г.МОСКАЛЬ.

Ті кандидатури, які викликають найбільше роздратування депутатів, мають бути, на переконання Г.МОСКАЛЯ, зняті взагалі.

Як повідомлялося, згідно з коаліційною угодою, до квоти "Нашої України - Народної самооборони", зокрема, належать міністр регіонального розвитку, будівництва та архітектури, міністр внутрішніх справ, міністр закордонних справ, міністр культури і туризму, міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, міністр оборони, міністр освіти і науки, міністр охорони здоров`я, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту та міністр юстиції.

У проекті постанови Верховної Ради про формування складу Кабінету Міністрів передбачається, що посаду міністра культури та туризму обійме Василь ВОВКУН, міністра оборони - Юрій ЄХАНУРОВ, міністра охорони здоров`я - Василь КНЯЗЕВИЧ, міністра освіти і науки - Василь КРЕМЕНЬ.

На посаду міністра регіонального розвитку та будівництва пропонується Василь КУЙБІДА, внутрішніх справ - Юрій ЛУЦЕНКО, юстиції - Микола ОНІЩУК.

На посади міністрів закордонних справ - Володимир ОГРИЗКО, у справах сім`ї, молоді та спорту - Юрій ПАВЛЕНКО, з питань надзвичайних ситуацій - Володимир ШАНДРА.