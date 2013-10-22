23 жовтня 2013 року о 10:00 відбудеться круглий стіл на тему: «Молодіжне безробіття в столиці: профілактика та перспективи зайнятості»

Учасники круглого столу:

1. Віктор СУХОМЛИН – директор Київського міського центру зайнятості

2. Ігор ХОХИЧ – директор департаменту молодіжної політики та комунікацій Міністерства молоді та спорту України

3. Ірина ФЕОФАНОВА – керівник учбового центру Київської торгово-промислової палати

4. Ярослав ІЛЬНИЦЬКИЙ – директор центру зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива» (при КНЕУ ім. В. Гетьмана)

5. Валентина ТУРЧИНА – заступник директора центру зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива» (при КНЕУ ім. В. Гетьмана)

6. Олександр НАГУРНИЙ – директор Київського молодіжного центру праці

7. Лариса ЗУБ – начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей ГУМВС України в м. Києві

8. Анна КУЦЕНКО – начальник відділу «Молодіжна біржа праці» Київського молодіжного центру праці

9. Катерина ПУЙО – керівник інформаційно-консультаційного центру з питань державної молодіжної політики при Національному університеті ім. Т. Шевченко

10. Олександр ТУР – голова Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України

а також представник служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації, директори районних центрів зайнятості м. Києва, начальники профільних відділів Київського міського центру зайнятості.

Порядок денний:

1) обговорення проблеми молодіжного безробіття в Києві, шляхів співпраці між організаціями та установами, які опікуються цим питанням;

2) визначення напрямків діяльності з профілактики та скорочення безробіття серед молоді в Києві.

Прес-конференція відбудеться в прес-центрі Інформаційного агентства «НАШ ПРОДУКТ». Акредитація ЗМІ обов’язкова.

Акредитація ЗМІ:

Олена Райченко, менеджер зі зв’язків з громадськістю

тел. (044) 593-6144, моб. (096) 920-3336, e.raichenko@ianp.com.ua

Адреса проведення:

м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1, прес-центр Інформагентства «НАШ ПРОДУКТ». Схема проїзду наведена за посиланням http://ianp.com.ua/ru/shema.