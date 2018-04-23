У цін на ліки почалася лихоманка?

Кореспондент УНІАН простежив динаміку цін на ліки. Виявилося, що на деякі імпортні лікарські засоби ціна за день зросла більш як на п’ять гривень. Аптекарі кажуть, що така тенденція триватиме й надалі. Чим спричинений раптове подорожчання ліків? Чи зачепить воно так звані життєво необхідні лікарські засоби? Чи є в Україні контроль за цінами?

Микола Поліщук, радник Президента України, професор, колишній міністр охорони здоров’я

АПТЕКИ АБСОЛЮТНО БЕЗКОНТРОЛЬНІ

Сьогодні в Україні взагалі немає державної політики ціноутворення щодо ліків. У цивілізованих країнах вище певної межі ціну ніколи не піднімають. А в нас ніхто не знає, за якою ціною завозять імпортні ліки та лікарські субстанції для виробництва вітчизняних ліків. Не відстежується, за якою ціною ліки закуповують за кордоном, яке мито за них платять. Як, наприклад, німецький препарат аспірин-кардіо в нас утричі дорожчий, ніж у Німеччині. А цей препарат досить популярний серед наших громадян.

Тож в аптеках ставлять ту ціну, яку хочуть. Ціна препарату в різних аптеках може коливатися від 15% до 18%.

Є проблеми з тим, що Фармцентр реєструє базову партію препаратів, дає дозвіл на реалізацію, а потім випускають на фармацевтичний ринок з цієї партії половину фальсифікатів.

Такі речі має контролювати Кабмін. Держава повинна проводити цінову політики щодо ліків. Ціни мали б коливатися в межах 5–10%, і тоді б припинилися зловживання при закупівлі ліків на тендерах і в аптеках.

У 2005 році Міністерство охорони здоров’я, яке я очолював, підготувало відповідний законопроект, але його не встигли прийняти – уряд було відправлено у відставку.

Павло Жебрівський, народний депутат, НУ-НС

УКРАЇНЦЯМ КРАЩЕ НЕ ХВОРІТИ

Якоїсь змови в подорожчанні ліків нема. Є суто економічні причини – зростання євро. Оскільки європейські ліки закуповують у цій валюті – то дистриб’ютори в ціну закладають імовірні ризики. Та й українські виробники 40% усіх субстанцій для фармпрепаратів везуть з Європи. Тож ціни й надалі зростатимуть, бо зростатиме євро.

Але є ще один нюанс, що стосується українських спиртовмісних препаратів. У нашій країні акциз на спирт для ліків майже такий, як на горілку. Є постанова Кабміну, яка зобов’язує компенсувати українським підприємствам ці витрати. Але, наприклад, борг Кабміну перед “Фармаком” – понад 25 мільйонів гривень. З липня жодної копійки підприємству не платять. І така ситуація в багатьох фармацевтичних підприємствах. (Натомість у багатьох європейських країнах прийнято нульовий акциз на спирт для лікарських засобів).

Тож серед причин постійного зростання цін – непрофесійні дії відставленого уряду та прив’язка до долара. Моє щире побажання українцям – не хворіти, а з іншого боку, Верховна Рада та українська влада мають зробити усе, щоб суми пенсій та зарплат випереджали підняття цін.

Костянтин Косяченко, заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення

ПІДВИЩЕННЯ ЦІН – ПРОЦЕС ЗАКОНОМІРНИЙ

Питання ціноутворення не належить до компетенції Міністерства охорони здоров’я. Тому нам важко коментувати ці процеси. Законодавчо впливають на лікарські ціни Міністерство економіки та місцеві – обласні, районні – державні адміністрації.

МОЗ давно виступає з ініціативою, щоб його включили до переліку органів державної влади, які беруть участь у процесі ціноутворення.

На ціни, які встановлюють українські фармацевтичні виробники, взагалі ніхто в нашій країні не впливає. Тож вони роблять, що хочуть. І тут необхідно змінювати законодавство.

Власне, підвищення цін – процес закономірний. Варто згадати й про економічні чинники, зокрема зростання курсу євро і подорожчання газу. Проте наш аналіз показує, що порівняно з рівнем інфляції медикаменти не дуже зросли в ціні. Паніки тут не має бути. Ми постійно моніторимо ситуацію. Просто ліки є соціальним складником нашого життя, тому найменше коливання у вартості болісно сприймається суспільством.

Євген Сова, комерційний директор Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу

УКРАЇНСЬКІ ФАРМАЦЕВТИ ПІДНІМАЮТЬ ЦІНИ МІНІМАЛЬНО

Протягом останнього року відбулося зростання цін фактично на все, що ми використовуємо у своєму виробництві, – від енергоносіїв до крохмалю, цукру та власне сировини – лікарських субстанцій, які ми закуповуємо за кордоном. Зважте, що і євро помітно зросло. До того ж Китай припинив виробництво лікарських субстанцій. Й одразу на світовому ринку різко зросла вартість сировини, яку виробляють європейські країни, – щонайменше утричі. Нам дуже складно в цій ситуації. Ми опиняємося перед вибором – чи припинити виробництво препарату, чи закуповувати дорогу європейську сировину. Безумовно, усе це не може не позначитися на наших оптових цінах.

З повною відповідальністю та без жодних спекуляцій стверджую – українські фармацевти піднімають ціни мінімально, незважаючи на жорстку конкуренцію на фармацевтичному ринку. Зростання цін на вітчизняні ліки значно менше – порівняно з подорожчанням продуктів харчування та інших споживчих товарів.

Наталка Максименко