Квасневський вважає, що шанс на підписання Угоди з ЄС залишається

Член Моніторингової місії Європарламенту в Україні Олександр Квасневський вважає, що шанс на підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС залишається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Квасневський сказав прихильникам екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко перед ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові після зустрічі з екс-прем’єром.

Квасневський та інший член місії Пет Кокс провели у лікарні півторигодинну зустріч з Тимошенко.

О 15.03 кортеж автомобілів із керівниками місії виїхав за територію медзакладу.

Кокс і Квасненвський зупинилися поруч із прихильниками Тимошенко та привітали їх.

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Прихильники Тимошенко, які чергують перед прохідною ЦКЛ “Укрзалізниці”, проводили кортеж вигуками “Юлі - волю!”.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Того ж дня у Відні Президент України Янукович заявив, що Україна продовжує шлях на євроінтеграцію.

Після цих подій учора Квасневський заявив, що Україна не підпише Угоду про асоціацію з Європейським союзом на саміті "Східного партнерства" наприкінці цього місяця у Вільнюсі.