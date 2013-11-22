Кокс і Кваснєвський приїхали в лікарню до Тимошенко

Керівники Моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс та Олександр Квасневський прибули до ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, о 13.25 кортеж із керівниками моніторингової місії заїхав на територію медзакладу.

У лікарні Кокс і Квасневський проведуть зустріч з екс-прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко.

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Кортеж представників Європарламенту зустріли близько 30 прихильників екс-прем'єра, які зібралися перед прохідною ЦКЛ “Укрзалізниця”. Люди тримають національні прапори, прапори ВО “Батьківщина” і плакати із зображенням Тимошенко. Прихильники екс-прем'єра проводили кортеж вигуками “Юлі волю!”.

На цей час невідомо, як довго триватиме зустріч і чи будуть Кокс і Квасневський проводити брифінг за її підсумками.

Перед цим до ЦКЛ Укрзалізниці” в Харкові прибуло керівництво прокуратури Харківської області та управління ДПтС у Харківської області.