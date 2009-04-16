Квасневський вважає, що Україна майже вичерпала ліміт часу

Екс-президент Польщі Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ вважає, що в Україні вже майже вичерпано ліміт часу і можливостей для проведення реформ з метою виходу з кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КВАСНЕВСЬКИЙ заявив на презентації звіту в рамках Програми розвитку ООН (ПРООН) «Рекомендації щодо економічних та інституціональних реформ-2009», яка пройшла сьогодні у Києві.

«На сьогодні не лише Президент України і уряд, але й уся політична еліта повинні зрозуміти і визначитися, як ефективніше використати ті все менші й менші можливості, які вже майже вичерпані (для проведення реформ з метою виходу з кризи – УНІАН)», - наголосив екс-президент Польщі, додавши, що і ліміт часу для ефективних і злагоджених дій української влади також вже майже вичерпано.

Як підкреслив О.КВАСНЕВСЬКИЙ, сьогодні для України прийшов час робити щось реальне і політично обгрунтоване, і лише тоді можна очікувати на підтримку Європи.