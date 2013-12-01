Багатотисячна колона йде від пам’ятника Шевченку до Майдану Незалежності

Як повідомили УНІАН у пресс-службі ВО «Батьківщина», колону очолюють лідери опозиції Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнибок та депутати від опозиції.

До акції долучилися також європейські дипломати, віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич, колишній голова Європарламенту Єжи Бузек, колишній глава польського уряду, лідер партії «Закон та справедливість» Ярослав Качинський.

Люди тримають в руках прапори України, ЄС, а також партійні стяги.

Колона скандує ”Банду – геть!”, ”Київ – вставай!”.

Натомість, інформує пресс-служба, на станції метро ”Університет”, яка знаходиться поряд з парком Шевченка, де збиралися люди, зупинили ескалатори, які працюють на вихід. На станції скупчилася велика кількість людей.

Наразі ескалатори запрацювали, але вони весь час зупиняються. Тому люди змушені підніматися пішки. В метро голосно скандують ”Банду – геть!”.

Також повідомляється, що потяги метро проходять без зупинок станцію метро ”Площа Льва Толстого”, яка також знаходиться біля парку Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві.

Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли прихисток у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час було оточено бійцями спецпідрозділу. Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди почали приходити громадяни. Увечері 30 листопада на Михайлівській площі, за різними даними, перебували від 20 до 40 тисяч громадян.

Сьогодні о 12.00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві розпочалося Народне віче.