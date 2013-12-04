На Майдані Незалежності мітингують вже кілька тисяч людей
09:31, 04 грудня 2013Політика
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Зранку на Майдані Незалежності в Києві вже зібралися кілька тисяч протестуючих, наразі до них активно підтягуються молодь і студентство.
На столичному Майдані продовжують збиратися люди
Як передає кореспондент УНІАН, ранок розпочався зі спільної молитви, яку зі сцени провели кілька представників різних церков.
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Групи мітингувальників також прямують в бік Кабінету міністрів, де на 10-у годину призначено засідання уряду. Будинок уряду перебуває в щільному оточенні як співробітників міліції, так і мітингувальників.
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