На Майдані Незалежності мітингують вже кілька тисяч людей

Як передає кореспондент УНІАН, ранок розпочався зі спільної молитви, яку зі сцени провели кілька представників різних церков.

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Групи мітингувальників також прямують в бік Кабінету міністрів, де на 10-у годину призначено засідання уряду. Будинок уряду перебуває в щільному оточенні як співробітників міліції, так і мітингувальників.