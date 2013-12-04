На Майдані Незалежності мітингують вже кілька тисяч людей

09:31, 04 грудня 2013
Політика
4887 0

Зранку на Майдані Незалежності в Києві вже зібралися кілька тисяч протестуючих, наразі до них активно підтягуються молодь і студентство.

Майдан євромайдан евромайдан

Як передає кореспондент УНІАН, ранок розпочався зі спільної молитви, яку зі сцени провели кілька представників різних церков.

Читайте також: Опозиція назвала пікет уряду головним завданням

Групи мітингувальників також прямують в бік Кабінету міністрів, де на 10-у годину призначено засідання уряду. Будинок уряду перебуває в щільному оточенні як співробітників міліції, так і мітингувальників.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter