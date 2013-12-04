В акції на підтримку Януковича під ВР беруть участь понад 500 людей (фото)
10:02, 04 грудня 2013Політика
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В акції на підтримку Президента України Віктора Януковича біля Верховної Ради беруть участь понад 500 осіб.
Під ВР проходить мітинг прихильників президента / Фото : Дмитрий Чигрин, Фейсбук
Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники зібралися біля сцени, яку встановлено біля будівлі парламенту, вони тримають державні прапори України.
Будівлю ВР, як і вчора, оточено автомобілями міліції.
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Фото : Леонід Ємець, Фейсбук
Працівників силових структур, як це було вчора вранці біля парламенту, немає.
Крім того, в’їзди на прилеглі вулиці до вулиці Інститутської, зокрема, Садову, перекрито автомобілями міліції.
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