В акції на підтримку Януковича під ВР беруть участь понад 500 людей (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники зібралися біля сцени, яку встановлено біля будівлі парламенту, вони тримають державні прапори України.

Будівлю ВР, як і вчора, оточено автомобілями міліції.

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Працівників силових структур, як це було вчора вранці біля парламенту, немає.

Крім того, в’їзди на прилеглі вулиці до вулиці Інститутської, зокрема, Садову, перекрито автомобілями міліції.