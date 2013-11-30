Азаров заявив, що прокуратура дасть оцінку розгону Євромайдану

Генеральна прокуратура України і правоохоронні органи проаналізують всі свідчення і дадуть оцінку щодо побиття та розгону міліцією мітингувальників на Євромайдані в Києві в ніч на 30 листопада.

Про це заявив прем'єр- міністр Микола Азаров в інтерв'ю телеканалу « Інтер».

«Звичайно, у мене викликає глибокий жаль, що такі події мали місце. Належить провести ретельний аналіз органам прокуратури, правоохоронним органам та іншим компетентним органам. Проаналізувати всі наявні свідчення, записи, щоб дати оцінку ... Ну скажіть , будь ласка , навіщо це потрібно Президенту і уряду ? Ми хочемо, навпаки, знайти спільну мову», - запевнив Азаров.

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