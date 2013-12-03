Кілька тисяч мітингувальників блокують Адміністрацію Президента з боку вулиць Інститутської та Лютеранської.

Як передає кореспондент УНІАН, перед мітингувальниками виставлені кордоні з добровольцями, які роз'єднують безпосередньо колону мітингувальників та працівників міліції.

Також встановлені імпровізовані сцени на дахах мікроавтобусів з гучномовцями, звідки мітингувальники та народні депутати виступають з промовами.

Учасники акції також вже облаштували пункти гарячої їжі на вулиці Інститутській.

Рух транспорту як по вулиці Інститутській, так і по вулиці Лютеранській на даний момент перекрито.

На даний час ситуація спокійна.

На тему: У спецназ під АП кинули коктейль Молотова. У відповідь спезназ застосував шумові гранати і почав наступ

Як повідомляв УНІАН, учасники Євромайдану вирушили з головної площі столиці до Адміністрації Президента, щоб вимагати від глави держави Віктора Януковича відправити свої указом уряд Миколи Азарова у відставку.

Лідери опозиції закликали мітингувальників повністю заблокувати всі входи та виходи до Адміністрації Президента.

“Біля Адміністрації Президента є десятки ходів та виходів. Всі вони мають бути заблоковані”, - заявив, зокрема, один з лідерів опозиції Олександр Турчинов.

За його словами, біля кожного входу та виходу до Адміністрації має бути виставлений пікет, аби повністю унеможливити вхід чи вихід з АП.