В УПЦ (МП) пояснили, чому Церква не підтримує ту чи іншу політичну силу

Українська православна церква Московського патріархату не виступає на підтримку тієї чи іншої політичної сили. Про це заявив керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) вчора на засіданні круглого столу «Об`єднаємо Україну», оприлюднюючи позицію УПЦ щодо політичної ситуації в Україні, повідомляє кореспондент УНІАН.

“Українська православна церква принципово утримується від участі в політичному процесі. Ми вважаємо неприпустимим виступати на підтримку тієї чи іншої політичної сили. Наші вірні живуть і на сході, і на заході, і на півдні, і на півночі України. Серед нашої пастви є прихильники різних політичних партій. Люди по-різному ставляться до перспективи євроінтеграції. Ми не маємо права розділяти нашу паству. Церква має залишатися Церквою”, - підкреслив керуючий справами УПЦ.

Митрополит Антоній пояснив, що "до Київської Митрополії сьогодні з різних єпархій УПЦ надходять численні звернення з десятками тисяч підписів вірян, в яких міститься сувора критика євроінтеграційного курсу". Водночас владика підтвердив, що "серед священників та мирян є ті, кого приваблює перспектива євроінтеграції".

“Ми звертаємося до суспільства виключно з пастирськими, а не з політичними зверненнями. Місія Церкви сьогодні полягає в пошуку шляху до примирення заради збереження цілісності нашої держави”, - зазначив керуючий справами УПЦ.

Також УПЦ засудила прояви агресії та насильства.

“Християнська совість спонукає нас однозначно засудити прояви агресії та насильства”, - повідомив керуючий справами УПЦ.

Водночас він заявив про неприпустимість використання політичними силами у власних інтересах тієї чи іншої громадянської позиції українців.

“Нашим співвітчизникам, особливо молоді небайдуже, якою завтра буде Україна. І це слід визнати важливим здобутком нашого суспільства. Люди засвідчують свою громадянську позицію, вони прагнуть кращого майбутнього для своїх дітей, кращої долі для нашої держави. Не можна припустити, щоб цей прояв громадянської позиції був використаний різними політичними силами у власних інтересах”, - зазначив митрополит Антоній.

Також владика Антоній нагадав, що “висловлювати свою громадянську позицію потрібно в межах закону”.

“В Україні існують легітимні органи влади: Президент та Верховна Рада. Заклики до насильницького зміщення влади неприпустимі. Також є неприпустимим перешкоджання функціонуванню державних органів. Прояв громадянської позиції ні в якому разі не має перетворюватися на анархію”, - підкреслив керуючий справами УПЦ.

Митрополит Антоній наголосив на тому, що “висловлюючи свою позицію треба дослухатися до опонентів, в цьому важливий прояв справжнього демократичного суспільства”.