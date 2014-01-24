У Львові активісти продовжують блокувати будівлю ОДА, бази «Беркуту» і внутрішніх військ

Як передає кореспондент УНІАН, протягом ночі в всіх точках блокування було спокійно і малолюдно, починаючи з 7.30 ранку до блокувальників починають сходитися львів‘яни, також люди збираються на львівському Євромайдані.

На даний час біля приміщення Львівської ОДА перебуває близько 50 активістів, вони гріються біля бочок з багаттям. Упродовж ночі біля будівлі ОДА мітингувальники зводили барикаду з мішків, наповнених снігом, дерев‘яних колод та шин. Також встановлено сцену, з якої на даний час ніхто не виступає.

У самій будівлі облдержадміністрації всю ніч перебували люди, за словами самих активістів, їх кілька десятків. У приміщенні ОДА створено «польову їдальню», жінки готують бутерброди та гарячі напої.

Протестувальники поводяться спокійно, спроб виламувати двері чи шкодити інше майно не було. У коридорах вони закріпили листівки написами: «Україно, вставай!».

За словами активістів створених «Сотень самооборони», вони не планують залишати будівлю ОДА, оскільки «Львівська облдержадміністрація є злочинною» і висловлюють готовність тримати облогу до формування Народних рад на місцях.

Також жителі Львова, серед яких є родичі «беркутівців» та солдат, продовжують блокувати бази спецпідрозділу та Внутрішніх військ. Станом на 8.00 біля баз перебуває близько 200 осіб, які заспокоїлись після того, як керівники обласної міліції запевнили їх, що виїзд спецпризначенців до Києва не планується. Також з території баз не робляться спроби прориву чи виїзду спецпризначенців. Ситуація тут спокійна, люди гріються біля бочок з багаттям, їм привозять їжу та напої, теплі речі.

Як повідомили кореспондента УНІАН активісти львівського Євромайдану, сьогодні до Києва зі Львова автобусами та мікроавтобусами виїхало близько 600 осіб, також в ніч з 23 на 24 січня з районів області власним транспортом та залізницею до столиці поїхало близько 300 активістів.

На львівському Євромайдані на даний час перебуває близько 20 осіб, вони розчищають сніг біля наметів. У штабному наметі сортують теплі речі, які сюди постійно приносять львів‘яни, щоб відправити їх до Києва з черговою партією активістів, які виїжджатимуть сьогодні до Києва.

Разом з тим, як повідомляє "Євромайдан SOS" у Facebook, сьогодні вночі на Львівщині у Яворівському районі люди перекривали дорогу "Львів-Краковець", палили шини і не пропускали фури.

Як повідомляють анонімні джерела, дорогу, імовірно, перекривали для того, щоб не випустити військових з міста Новояворівськ.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня у Львові мітингувальники захопили будівлю ОДА та змусили губернатора Олега Сала написати заяву про звільнення. Пізніше прес-служба голова ОДА повідомила, що він написав заяву під тиском.

За фактом захоплення приміщення Львівської облдержадміністрації відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 341 Кримінального кодексу України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).