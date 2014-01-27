Діючий представник України при ОЧЕС закликав створити "Наступний МЗС"

У своєму зверненні він підкреслює необхідність альтернативного погляду на зовнішню політику України.

"Кілька днів тому я звернувся до колег, українських дипломатів, намагаючись переконати їх в тому, що мовчання цієї важливої, освіченої і патріотичної частини державних службовців України, якими завжди вважалися працівники дипломатичної служби, є самовбивчим і лише підграє тим, хто або хотів би знищити нашу державність, або мріє перетворити Україну на колонію суворого режиму з обмеженими правами громадянина і необмеженими права влади. Мене запитують, а що ти пропонуєш, навіщо кричиш, що дає тобі право це робити?", - запитує Яременко.

"Я – громадянин України, який відчуває відповідальність за свою країну і має право на власні оцінки, а також зобов’язання захищати законність і народ. Такими я вважаю і своїх колег", - підкреслює він.

Пропрацювавши 20 років в Міністерстві закордонних справ України я знаю, що більшість з Вас поділяє мої думки і гостро відчуває невдоволення тим, на що перетворили наше відомство і зовнішню політику України команда «проффесіоналів». Знаю і глибоко шаную тих, хто відпрацювавши робочий день в міністерстві перевдягає діловий костюм і йде на майдан. Підтримую тих, хто відверто ігнорує брехливі інструкції та вказівки і говорить нашим партнерам правду про події в Україні.

Він наголошує: "Хочу запропонувати Вам свою підтримку і співробітництво - усіх бажаючих пропоную підтримати ініціативу створення благодійного фонду «Наступний МЗС»".

За його словами, «Наступний МЗС» - це організація, яка пропонуватиме альтернативний погляд на зовнішню політику України. Альтернативний не лише з огляду на спроби нинішньої правлячого режиму узурпувати владу і використовувати державний апарат, включно з Міністерством закордонних справ України, для відстоювання вузькопартійних чи навіть кланових інтересів.

Альтернативний у спробі поглянути на зовнішню політику не з точки зору традиційних бюрократичних функцій, а з точки зору прав людини, раціональних інтересів громадянина, бізнесу, суспільства та держави.

"Новостворювана організація, перш за все, займатиметься захистом і підтримкою співвітчизників, які постраждали від держави. Ми надаватимемо моральну, юридичну та фінансову підтримку жертвам насильства українських силовиків, які захищатимуть свої права в Європейському суді з прав людини, які залишилися без засобів до існування і допомоги закордоном.

Я переконаний в універсальності та пріоритетності прав людини. Тому ми надаватимемо ті самі види допомоги іноземцям, які з тих чи інших причин стали жертвами дій чи бездіяльності вітчизняних органів влади",- наголошує дипломат.

Зокрема, він заявляє, що в організації пропонується аналогічний захист і підтримку співробітникам Міністерства закордонних справ України, які матимуть мужність висловлювати і відстоювати власну позицію у діалозі з адміністрацією МЗС.

«Наступний МЗС» займеться також аналізом зовнішнього становища та відповідності зовнішньополітичного і зовнішньоекономічного курсу України, вивчення і формування громадської та експертної думки щодо можливих нових пріоритетів. Нас цікавитимуть однаковою мірою питання політики, безпеки та .економіки і міжнародної торгівлі. «Наступний МЗС» буде покликаний стати широкою платформою для неформального спілкування експертів в сфері міжнародних відносин з числа українських та іноземних дипломатів, незалежних експертів, журналістів, студентів, шкільної молоді. Ми проводитимемо зустрічі, дискусії, конференції, брифінги, протокольні заходи та займатимемося усіма іншими загальноприйнятими формами роботи включно з відкриттям представництв закордоном",- підкреслюється у зверненні.

Також Богдан Яременко звертає увагу, що представники організаціїї будуть раді надавати консультативні послуги бізнесу та громадським організаціями.

"Ми створюватимемо структуру, в якій професійні дипломати зможуть продовжити роботу за фахом в той період, коли не вважатимуть за можливе чи потрібне працювати в державних органах. Працюватимемо, щоб створити команду, яка одного дня зайде в будинок на Михайлівській площі та забезпечить успішну зовнішню політику України. При цьому маю чіткий намір зробити «Наступний МЗС» відкритим, транспарентним, підзвітним громадськості.

Я запрошую усіх бажаючих спонсорів долучитися до цього проекту. Але розпочинаю за власні кошти. Це буде моя і моєї родини інвестиція в майбутню ефективну систему державного управління в сфері зовнішньої політики.

Також запрошую усіх колег з Міністерства закордонних справ України та усіх інших зацікавлених залучитися до цієї роботи. Ваші думки та безцінний досвід завжди радо вітатимуться і стануть в нагоді", - заявив дипломат.