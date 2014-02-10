Російська імперія припинить своє існування на Майдані в Києві - Саакашвілі

Про це повідомляє прес-служба УПЦ КП.

"Україна-велика країна, Грузія - маленька. Для нас приклад України зараз дуже важливий. Це натхнення впливає на спільне майбутнє всіх країн - Азербайджану, Вірменії і Молдови. І Росії теж", - сказав Саакашвілі.

"Прийде час і історики напишуть, що Російська імперія припинила своє існування на Майдані в Києві. І це так і буде. Народ обов'язково переможе, і я вірю, що буде краща доля і майбутнє, яке об'єднає всі народи ", - заявив третій президент Грузії.

Масові протести в Україні тривають вже два з половиною місяці. Спочатку люди вийшли на Майдан Незалежності, коли влада відмовилася від підписання асоціації з ЄС. Однак після жорстоких розгонів мітингувальників правоохоронцями протести проєвропейських переросли в антиурядові.