Уряд Тимошенко: “Двісті років для повернення коштів Ощадбанку – занадто…”

Виплата знецінених радянських вкладів стала в засобах масової інформації в останні дні темою №1. Ми відстежуємо її перипетії в репортажах з ощадкас та урядових засідань, подаємо думки експертів. Нижче – позиція самого уряду, без коментарів чи зауважень... Зважаючи на актуальність теми, переконані, нестачі в коментарях не буде. Стежте за сайтом агентства…

Уряд Тимошенко повертає вкладникам Ощадбанку СРСР більше, ніж всі його попередники та за найвищим в СНД співвідношенням до рубля - цифри, факти

У 2008 році уряд Тимошенко планує повернути громадянам України знецінені вклади в Ощадбанку СРСР на суму в 20 млрд. грн. 8 млрд. вже передбачені державним бюджетом, виплати починаються 1 січня. 12 млрд. гривень планується додатково отримати від приватизації.

Вже цього року держава повністю розрахується приблизно з 60% вкладників.

Якщо б держава продовжувала гасити борги із швидкістю 50 грн. на рік, як це було за попередніх урядів, то загальний борг перед вкладниками можна було б погасити приблизно за 200 років.

Загальна сума виплат передбачається в 31 раз більшою, ніж було виплачено в 2007 р. урядом Януковича.

Це також в 5,3 рази більше, ніж було повернуто вкладникам за всі роки незалежності України.

З 20 млрд. гривень 6 млрд. буде виплачено “живими грошима”. Виплати готівкою складуть до 1000 грн. на особу проти 50 грн. щорічних виплат у минулі роки.

Якщо навіть брати суму виплат лише живими грошима (6 млрд. гривень), то все одно буде виплачено в 10 разів більше, ніж 2007-го та майже вдвічі більше, ніж погашено взагалі.

В Україні демонструються одні з найкращих умови повернення заощаджень серед усіх країн колишнього СРСР. Це стосується і співвідношення національної валюти, тобто гривні, та радянського рубля. Порівняно із сусідами, Україна має найкращий обмінний коефіцієнт. На даний момент, він складає 1 рад. рубль = 1,05 грн. Цей курс в 5 разів вищий (і відповідно, вигідніший для вкладника), ніж в Росії, в 35 разів, ніж в Казахстані, в 105 разів, ніж в Білорусі.

Країна У перерахунку на українські гривні в цій країні за радянський рубль пропонували: Росія* 0,21 грн. Казахстан** 0,03 грн. Білорусь*** 0,01 грн. УКРАЇНА (за пропозицією уряду Януковича, законопроект №3287 від 27.03.2003)**** 0,23 грн. УКРАЇНА (виплачується урядом Тимошенко) 1,05 грн.

* - Постанова уряду РФвід 6 квітня 2007 р. №201 "Про виплату в 2007 р. окремим категоріям громадян Російської Федерації попередньої компенсації (компенсації) по вкладах в Ощадному банку Російської Федерації" (п.3)

** - Правила випуску, розміщення, обігу, обслуговування і погашення державних спеціальних компенсаційних казначейських облігацій (затверджено постановою уряду Республіки Казахстан №1406 від 28.12.2002 (п.4 ст.1)

***- Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусьі Національного банку Республіки Білорусь від 19 червня 1998 р. №972/18 «Про порядок нарахування компенсації вкладникам і власникам цінних паперів» (статті 6-11.2 і Додаток 1)

**** Законопроект №3287від 27.03.2007 року, поданий Урядом Януковича до Верховної Ради України

В уряді добре розуміють, чому у відділеннях Ощадбанку утворюються черги, усвідомлюють мотиви, які викликають надмірне хвилювання громадян. Люди надто довго, протягом сімнадцяти років, чекали повернення своїх трудових заощаджень, і досі в кращому випадку, часом з великими труднощами, отримували лише по 50 гривень щорічно. Відтепер же повернення заощаджень є головним пріоритетом нового Уряду, який виконає всі взяті на себе зобов’язання, і кожний вкладник цього року обов’язково отримає одну тисячу гривень, коли б він по неї не звернувся. Реєстрація та виплати не обмежені в часі.

З 20 млрд. гривень 6 млрд. буде виплачено “живими грошима”. Виплати готівкою складуть до 1000 грн. на особу проти 50 грн. щорічних виплат у минулі роки.

2 млрд. грн. підуть на погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Виплата компенсацій підкріплюється комплексом антиінфляційних заходів. Тому вкладникам, які мають вклади більші, ніж тисяча гривень, додатково до тисячі гривень живими грошима буде запропоновано використати вклади на погашення заборгованості та поточну оплату за житлово-комунальні послуги, на розрахунки за навчання дітей та придбання товарів тривалого вжитку, як-то телевізорів, холодильників, іншої побутової техніки. Цей крок створить додатковий попит на українські товари, сприятиме розширенню виробництва, а отже і збільшенню зарплат, створенню нових робочих місць.

Уряд запропонує (але не змушуватиме) вкладникам залишити виплачені кошти на депозитних рахунках в банках під ринково конкурентний відсоток – 13,5% у гривні, 9,5% - у валюті. Для порівняння, середня ставка по депозитах для фізичних осіб терміном на 12 місяців за останній тиждень склала 13,4% в гривні і 9,7% в доларах. Уряд не тільки гасить борг, але створює можливість, аби фінансовий ресурс міг бути паралельно використаний для кредитування української економіки через банківську систему.

12 млрд. грн. від приватизації, які мають піти на виплати заощаджень – це реальна сума. В 2005 році чесна приватизація лише однієї “Криворіжсталі” дала в бюджет 24,2 млрд. грн.

Прес-служба Кабінету Міністрів

P.S. На сайті Блоку Юлії Тимошенко подаються дії нинішнього уряду у порівнянні з урядом Віктора Януковича. Очевидно, що сайт конкретної політичної сили, не може бути офіційним відображенням урядової позиції. Водночас, варто зважити на те, що представник саме цієї політичної сили очолює сьогодні уряд і ряд ключових позицій в ньому обіймають саме бютівці. Відтак, відтиснувши з цього тексту пропагандистські “ефекти”, наведемо деякі абзаци.

Уряд Януковича пропонував повертати вклади Ощадбанку протягом 20 років та за курсом радянського рубля до гривні вп’ятеро нижчим сьогоднішнього

27 березня 2003 року Уряд Януковича подав законопроект №3287, яким пропонував прирівняти 1 радянський рубль до 23 сучасних українських копійок. Відповідно, загальний обсяг вкладів визнавався на рівні 28,55 млрд. грн. При цьому виплати по знецінених вкладах мали здійснюватися протягом 20 років, починаючи з 2004 р.

Проект закону було погоджено з Миколою Азаровим, на той час першим віце-прем’єр-міністром України, міністром фінансів; тодішнім міністром юстиції Олександром Лавриновичем та чинним на березень 2004 року міністром праці та соціальної політики Михайлом Папієвим.

Витяги із проекту закону Януковича: Стаття 2. Визначення коефіцієнта. Обсяг соціальних компенсацій за зобов’язаннями, зазначеними у статті 1 цього Закону, визначається у співвідношенні 1 карбованець до 0,2289 гривні…

Стаття 3. Державні зобов`язання. Держава гарантує протягом 20 років починаючи з 1 січня 2004 року виплату соціальних компенсацій на рівні реальної вартості заощаджень, визначеної станом на 1 січня 2003 року, в обсягах та формі, передбачених статтею 2 цього Закону.

Із пояснювальної записки до проекту закону Януковича «Радянський рубель 80-х років не може вважатися більш вагомішим за сучасну гривню, як це прийнято у діючому на сьогодні Законі . Навпаки, за всіма якісними характеристиками рубель значно поступається гривні і за реальною купівельною спроможністю значно “легший” від гривні.

Відтак, одним з шляхів вирішення цієї проблеми є розробка нового законопроекту з порядку визначення обсягів зобов’язань з врахуванням нової методики визначення коефіцієнту перерахунку заощаджень та формування порядку виплати соціальних компенсацій по заощадженнях, втрачених через інфляційні процеси, що сталися внаслідок ліквідації фінансової системи колишнього СРСР та з врахуванням рішення Конституційного Суду України щодо неможливості проведення виплат залежно від віку або соціального статусу вкладників …

Обсяг зобов’язань держави визначається за новою методикою, за якою коефіцієнт перерахування заощаджень визначений у співвідношенні 1 карбованець на 0,2289 гривні (проти встановленого раніше Законом співвідношення 1 радянський карбованець=1,05 гривні».

Повністю з текстом законопроекту Януковича можна ознайомитись тут: В серпні 2007 р. на той час перший віце-прем’єр-міністр Микола Азаров також пропонував здійснювати виплати по знецінених вкладах не готівкою, а виключно державними цінними паперами.