Президент Європарламенту: У Євросоюзу й України все найкраще – ще попереду

Яким бачиться вам вихід з української політичної кризи?

Вихід з кризи можливий лише через діалог, а не насильство. Три головні опозиційні партії, народний рух Євромадану й урядова сторона повинні знайти мирне вирішення через переговори, яке б спиралося на консенсус.

Скасування антипротестних законів Верховною Радою було кроком у правильному напрямку, і я це вітаю. Але йшлося про те, що тут справа стосувалася наслідків, а не причин кризи. Перш за все, сторона влади має припинити будь-які залякування, репресії, тортури та насильство проти демонстрантів. Протестувальники також повинні утримуватись від будь-якого насильства чи провокацій. По-друге, всі затримані демонстранти й інші політичні в’язні мають бути випущені без жодних передумов, а порушення прав людини мають розслідуватись міжнародною комісією. Це допоможе зняти напругу і почати будувати елементи довіри, яких наразі бракує. По-третє, країна має рухатись уперед через потрібний політичний процес. Щодо питання тимчасового уряду національної єдності, конституційних змін та дострокових виборів, то тут українці самі повинні вирішувати – хоча Європейський Союз готовий допомогти.

Як виглядає, незважаючи на нещодавню резолюцію Європарламенту з закликом про підготовку до запровадження санкцій, ЄС не поспішає з цим кроком. Чи санкції ще актуальні?

Так, всі засоби на столі. Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ минулого тижня чітко зазначила, що ЄС готовий швидко прореагувати в разі подальшого погіршення ситуації. Резолюція ж Європарламенту закликала до адресних заходів, таких як заборона на поїздки чи замороження активів тих, хто відповідальний за насильство проти мирних демонстрантів, і щоб ці заходи були підготовлені і здійснені в разі потреби. Це могло б створити додатковий тиск на владу, щоб вона була зацікавлена у діалозі.

Яким вам бачиться новий український уряд і його склад? До яких термінових кроків він має вдатися для стабілізації ситуації?

Це не я маю говорити про новий уряд – це мають вирішувати самі українці. Новий уряд має постати з діалогу між усіма політичними силами, і він повинен бути здатним виконати – чи відповідати – очікуванням людей. Довіра (до влади в Україні, - УНІАН), яка була сильно зруйнована в очах українського народу і в Євросоюзі, має поновитися.

Європейська інтеграція України і активне залучення ЄС до врегулювання української політичної кризи мало негативний вплив на відносини ЄС-Росія. Як би ви переконали російську сторону, що активна роль ЄС в українських справах не несе загрози Москві?

По-перше, давайте не забувати, що Європейський Союз допомагає Україні через запрошення з її боку, а не сам нав’язався на цю роль. Це люди на Майдані чітко і голосно закликали до більш активного і ефективного залучення ЄС до пошуку мирного виходу з кризи. Також пропозиція з боку ЄС була і залишається відкритою, прозорою і відомою усім, і ніколи ЄС не вдавався до тиску, шантажу чи залякувань. ЄС хоче допомогти Україні на шляху економічних та політичних реформ, які б спиралися на такі важливі цінності як верховенство права, повага до різних поглядів та меншин – для того, аби Україна була сучасною процвітаючою державою.

Але не всім у Росії може подобатись ідея європейської України...

Незалежна, дружня та заможна Україна – також і в інтересах Росії. В її інтересах мати поруч зі своїми кордонами зону стабільності та заможності. Якщо хтось думає в категоріях сфер впливу чи гри з нульовим результатом – то таке мислення належить до минулих часів. Намагання зберегти такі зони впливу лише отруює атмосферу, викликає спротив та опозицію. Подальша інтеграція між Україною та ЄС через підписання Угоди про асоціацію з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі в жодному разі не спрямована проти Росії. Росія та Україна мають історичні та культурні зв’язки і вони не перервуться через прагнення України до тісніших зв’язків з Євросоюзом.

Першого січня 2015 року виникне нове інтеграційне утворення – Євразійський Союз на чолі з Росією. Україну активно до нього запрошують. Які аргументи ви маєте, аби відмовити Київ?

Українці самі мають вирішувати, що їм робити і що їм буде краще. Однак, зрозуміло, що велика частина суспільства хоче мати тісніші зв’язки з Європейським Союзом. Угода про асоціацію із зоною вільної торгівлі з ЄС, яка роками визначалася українським урядом як головна стратегічна мета – перед несподіваною відмовою від неї за тиждень до вільнюського саміту – залишається потужним перетворювальним механізмом, який допоможе збудувати заможність та стабільність в Україні. Асоціація з ЄС не виключає добросусідських зв’язків та чудову співпрацю з Росією чи навіть економічних відносин з країнами СНД чи Митного Союзу. Але, звичайно, приєднання до Євразійського Союзу зробить угоду про вільну торгівлю з ЄС проблематичною через просту причину несумісності в плані норм та регуляцій. У будь-якому разі, всі суверенні держави повинні мати право ухвалювати власні зовнішньополітичні рішення без зовнішнього тиску.

Чи існує якась конкуренція між ЄС та США у врегулюванні української політичної кризи? Маю на увазі оприлюднену приватну розмову помічника Держсекретаря США Вікторії Нуланд з послом США у Києві, в якому вона нібито критикує ЄС за залученість в українські справи і «слабку» позицію...

По-перше, я не буду коментувати приватні дипломатичні розмови, які були незаконно підслухані і оприлюднені. Але мушу вам зазначити, що немає жодного змагання між ЄС та США щодо України. Наша мета та ж сама – знайти мирне врегулювання. Однак, було б дуже несправедливо говорити, що ЄС недостатньо робить для врегулювання кризи в Україні. Ми не шкодуємо жодних зусиль, і, насправді, ЄС є на передньому краї дипломатичних зусиль сьогодні в Україні. Але ми є інституцією, яка спирається на правила, і ми не збираємось втягуватись в якесь перетягування канату щодо України. Проте, я переконаний, що в середньо- і довгостроковій перспективі ЄС готовий надати Україні важливу фінансову допомогу, якої так потребує українська економіка. Ця допомога не матиме вимог, але для її отримання потрібним буде пакет реформ, які матимуть ключову важливість для самої України.

Які наразі перспективи підписання Угоди про асоціацію? Коли це може статися?

Європейський Союз готовий підписати Угоду про асоціацію із глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі щойно закінчиться політична криза (в Україні, - УНІАН) і будуть виконані необхідні вимоги, про які було домовлено на переговорах перед вільнюським самітом «Східного партнерства». Не буде нових перешкод чи нових вимог на цьому шляху. Ми в ЄС тримаємо наше слово і цього ж очікуємо від наших партнерів.

Чи надасть Європейський Союз, нарешті, Україні європейську перспективу?

На Раді ЄС 10 лютого міністри 28-ми країн ЄС сказали, що Угода про асоціацію не буде кінцевим пунктом відносин з Україною. Це дуже солідні слова, в яких закладено важливе послання для народу України. Я переконаний, що найкраще у відносинах ЄС та України – ще попереду.

Ростислав Хотин, Брюссель