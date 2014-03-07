У Криму для проведення референдуму надрукують більш як 2 мільйони бюлетенів

Наступної неділі в Криму відкриють двері майже 1250 виборчих дільниць.

"У Києва не вийде зірвати референдум в Криму, він відбудеться, як і було заплановано – 16 березня", - заявляє Верховна Рада автономії з посиланням на голову комісії з проведення референдуму Михайла Малишева.

Також 16 березня на виборчих дільницях хочуть встановити веб-камери.

"У нас є бажання і напрацювання встановити веб-камери на виборчих дільницях. Вони можуть зіграти величезну роль під час проведення голосування, і якщо технічно це буде можливо, то веб-камери, безумовно, будуть встановлені", - сказав Малишев.

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Як повідомляв УНІАН, парламент автономії 6 березня ухвалив рішення про приєднання Криму до РФ і виніс на референдум 16 березня два питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.

6 березня Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Держреєстру виборців органам реєстру, утвореним в Криму.