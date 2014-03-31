У Польщі кажуть, що українцям треба готуватися до різкого погіршення життя

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив глава вищої палати польського парламенту, Сенату, Богдан Борусевич українським журналістам у Варшаві.

Він висловив переконання, що нинішня українська влада готова реалізовувати непопулярні серед населення реформи, оскільки опинилася під стіною.

Читайте такожУряд не обмежуватиме розмір пенсій працюючим пенсіонерам"У політиці найскладніші рішення ухвалюють тоді, коли немає іншого виходу. І це вони повинні зробити зараз, не чекати на вибори", - сказав Борусевич, заявивши, що відповідні рішення мають бути ухвалені в найближчі тижні, а не місяці.

"Знаю цих людей та можу сказати, що є величезна рішучість (проводити реформи - УНІАН)", - сказав він.

Борусевич відзначив, що новому українському уряді доводиться працювати в дуже складних умовах, оскільки треба одночасно готуватися до можливої агресії Росії, проводити непопулярні реформи та готувати структурні реформи, серед яких найважливішою він назвав децентралізацію влади.

"Якщо регіон матиме у своїй компетенції питання освіти, то які питання можуть виникати з питанням мови?",- сказав глава Сенату, коментуючи способи побороти сепаратистські рухи в Україні.

Він відзначив, що нова влада отримає фінансову допомогу Заходу лише тоді, коли дійсно почне змінювати країну та сказав, що це "другий та останній шанс" для України стати частиною європейської спільноти.

"Перший змарнували політики. Це для України питання "бути чи не бути"... Третій раз ми не будемо підтримувати "Помаранчеву революцію", - наголосив він.

Борусевич сказав, що у Польщі, котра почала реформи наприкінці 80-их років та вступила в Євросоюз у 2004 році, лише в перший рік їх проведення рівень життя поляків впав на 40%.

За його словами, складною ситуація залишалася 3-4 роки, після чого економіка відновила ріст.

Він також відзначив, що реформи не повинні реалізуватися виключно за рахунок звичайних людей.

"Якщо звичайні люди повинні понести наслідки, то олігархи теж - пропорційно, що значить, що у фінансовому вимірі більше",- сказав Борусевич.

Глава польського Сенату теж зазначив, що російська влада своїми діями в Криму привела до поразки проекту створення Євроазійського союзу.

"Росія здобула Крим - ми з цим не згодні, - але втратила Україну. Ціла концепція Путіна зі створення Євроазійського союзу вже не актуальна",- сказав Борусевич.