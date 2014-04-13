Як протестували сепаратисти в Луганську, Донецьку та Слов'янську
01:29, 13 квітня 2014Політика
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Буремна субота на сході України.
Субота 12 квітня "схвилювала" багато міст на сході України.
Фотогалерея "Буремна субота на сході України"
Вночі в Донецьку сепаратисти захопили обласну прокуратуру, в місті Слов`янськ – райвідділ міліції, міськадміністрацію і будівлю СБУ.
У Красному Лимані озброєні люди захопили міське відділення міліції, а в Горлівці пройшла невдала спроба захоплення міськуправління МВС. У Краматорську терористи захопили міськвідділ міліції після перестрілки.
Через ситуацію на Донеччині голова ВР та в.о. Президента України Олександр Турчинов скликав засідання РНБО.
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