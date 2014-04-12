У Краматорську терористи захопили міськвідділ міліції після перестрілки

Нападники назвалися Слов'янським батальйоном "Донецької народної республіки", повідомляють Новини Донбасу.

Місцеве населення зустрічає їх критично. Люди незадоволені появою "зелених чоловічків", запитують хто вони і звідки.

За попередньою інформацією обстріл краматорського МВС вівся з пістолетів Макарова, автоматів Калашникова. Є один поранений.

У Красному лимані міліція забарикадувалася у відділенні готується до штурму з боку терористів.

На площі у Слов'янську з розграбованого міськвідділу роздають зброю місцевим мешканцям. В основному озброюють кримінальний елемент і наркоманів.

Читайте такожАваков: у Краматорську йде перестрілка, в Красному Лимані відбили напад бойовиківМісцеві жителі стверджують, що безпосередньо штурмували міськвідділу міліції та управління СБУ російські військові, а масовку на вулиці створювали озброєні місцеві жителі.

Також після захоплення будівлі СБУ російські військові кілька годин допитували співробітників СБУ.

Деякі терористи кажуть, що перед ними стоїть завдання зробити "зелений коридор" для російських військ по лінії Слов'янськ - Красний Лиман - Ровеньки. З їх керівників ніхто цієї інформації не підтверджує.