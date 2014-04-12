Озброєні люди захопили ще один міськвідділ міліції на Донеччині - ЗМІ

Озброєні люди захопили міське відділення міліції в Красному Лимані Донецької області.

Про це інтернет-виданню «Новости Донбасса» повідомили очевидці події.

Близько 20 озброєних людей зайшли в будівлю міськвідділу, який оточили представники афганських і козачих організацій.

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Разом з тим, інші джерела повідомляють про те, що міліціонери зачинилися в будівлі міськвідділу й нікого не пускають.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці озброєні люди захопили міськвідділ міліції в Слов`янську.