Озброєні люди захопили ще один міськвідділ міліції на Донеччині - ЗМІ
16:27, 12 квітня 2014Політика
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Очевидці повідомляють про те, що міліціонери закрилися в будівлі міськвідділу і нікого не пускають.
Відділення міліції в Красному Лимані захопили озброєні люди
Озброєні люди захопили міське відділення міліції в Красному Лимані Донецької області.
Про це інтернет-виданню «Новости Донбасса» повідомили очевидці події.
Близько 20 озброєних людей зайшли в будівлю міськвідділу, який оточили представники афганських і козачих організацій.
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Разом з тим, інші джерела повідомляють про те, що міліціонери зачинилися в будівлі міськвідділу й нікого не пускають.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці озброєні люди захопили міськвідділ міліції в Слов`янську.
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