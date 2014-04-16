США не вважають події в Україні громадянською війною - Держдеп
04:55, 16 квітня 2014Політика
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США не вважають події в Україні громадянською війною.
США не вважають, що події в Україні громадянською війною
Про це заявила представник Держдепартаменту США Джен Псакі, передає "Ехо Москви".
За її словами, у Вашингтоні не сумніваються в наявності зв'язку між Росією і збройними сепаратистами, які провокують заворушення в східних областях України.
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"Український уряд робить свої кроки, посилає свої війська, щоб відновити порядок, але це навряд чи можна назвати громадянською війною", - підкреслила Псакі.
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