США не вважають події в Україні громадянською війною - Держдеп

Про це заявила представник Держдепартаменту США Джен Псакі, передає "Ехо Москви".

За її словами, у Вашингтоні не сумніваються в наявності зв'язку між Росією і збройними сепаратистами, які провокують заворушення в східних областях України.

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"Український уряд робить свої кроки, посилає свої війська, щоб відновити порядок, але це навряд чи можна назвати громадянською війною", - підкреслила Псакі.