У Свердловську озброєні люди захопили підприємство під свій штаб - міліція

"9 травня до Свердловського міськвідділу міліції звернувся із заявою начальник служби безпеки одного з підприємств і повідомив, що о 16:00 40 осіб, озброєних вогнепальною зброєю, одягнені в камуфляжний одяг, зайшли у приміщення підприємства, розташованого на вул. Глінки, де запропонували охороні залишити приміщення і пояснили, що в приміщенні надалі буде розташовано штаб "самооборони", - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що тілесних ушкоджень нікому не завдано, жертв і потерпілих немає. Даний факт зареєстровано. Проводиться перевірка.

Також повідомляється, що 9 травня у Свердловську п'ятеро невідомих у камуфляжній формі у чорних масках незаконно заволоділи автомобілем "Volkswaqen Touareq", погрожуючи водієві автоматичною зброєю. На даний час вживаються заходи зі встановлення місця знаходження автомобіля і затримання зловмисників.