Під час АТО у Маріуполі загинули 7 осіб, 39 - поранені
10:40, 10 травня 2014Політика
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У Маріуполі 9 травня під час антитерористичної операції загинули 7 осіб, 39 - отримали поранення.
Сепаратисти на танку в Маріуполі / REUTERS
Про це УНІАН повідомили у департаменті охороні здоров'я Донецької обласної державної адміністрації.
За інформацією медиків, під час антитерористичної операції у Маріуполі станом на 20.00 9 травня загинули 7 осіб, ще 39 - одержали поранення і були доставлені до лікувально-профілактичних установ міста.
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У повідомленні наголошується, що такі дані пройшли через комунальні медустанови міста Маріуполя.
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