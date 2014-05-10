Під час АТО у Маріуполі загинули 7 осіб, 39 - поранені

10:40, 10 травня 2014
Політика
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У Маріуполі 9 травня під час антитерористичної операції загинули 7 осіб, 39 - отримали поранення.

танк мариуполь / REUTERS

Про це УНІАН повідомили у департаменті охороні здоров'я Донецької обласної державної адміністрації.

За інформацією медиків, під час антитерористичної операції у Маріуполі станом на 20.00 9 травня загинули 7 осіб, ще 39 - одержали поранення і були доставлені до лікувально-профілактичних установ міста.

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У повідомленні наголошується, що такі дані пройшли через комунальні медустанови міста Маріуполя.

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