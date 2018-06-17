Командуючий ВВ Кіхтенко: Не бачу небезпеки для держави в створенні Національної гвардії

Чи потрібна Україні Національна гвардія? Півтора десятка років тому ми вже її мали. Потому – розформували. І ось знову Президент пропонує парламентові створити Нацгвардію, точніше – реформувати Внутрішні війська, на їх базі створивши Нацгвардію. Що за цим стоїть? Розмова – з командувачем Внутрішніми військами України генерал-полковником Олександром Кіхтенком.

Пане Олександре, наскільки нам потрібна сьогодні Національна гвардія? Чи не вистачить нам Внутрішніх військ, якими ви командуєте?

Не бачу нічого негативного в тому, що сьогодні на розгляд ВР Секретаріат Президента подав проект закону про Національну гвардію. Така військова структура, як Національна гвардія вже існувала в Україні на початку 90-х років. Але згодом вона була розформована й повернута до місця “дислокації”: знову, у Внутрішні війська..

Та практично з 2003 року знову постало питання про реформування ВВ. Було багато напрацювань і законопроектів. Останній з них подавався і відпрацьовувався за участю головного управління Внутрішніх військ із залученням фахівців Секретаріату Президента та фахівців МВС. Необхідність прийняття нового закону саме в тому, що на сьогодні потрібно систематизувати всі нормативні акти, постанови Кабінету міністрів, враховуючи внесення змін до Конституції, оскільки ми користуємося тим законом, який було прийнято до внесення змін у неї.

Крім того, після того як ВВ було підпорядковано Президентові виникла певна правова колізія... І з неї треба вийти, чітко визначивши статус ВВ (чи то НГ), прописавши, які вони завдання повинні виконувати, хто ними повинен керувати, хто – контролювати і нести відповідальність.

І які це завдання?

Завдання, які покладатимуться на Національну гвардію, якщо така структура буде створена, не дуже відрізняються від завдань, які сьогодні виконують Внутрішні війська – в інтересах 18 міністерств та установ. У нас налагоджено тісну взаємодію з МЗС, Мінпромполітики, Енергоатомом, Державною прикордонною службою, Департаментом з питань виконання покарань, Генпрокуратурою і т.д..

З іншого боку, є й нові завдання. Наприклад, участь у боротьбі з тероризмом. Цього в законі про ВВ не визначено, хоча ми беремо активну участь у виконанні цих завдань, тісно співпрацюємо з антитерористичним центром.

Також у законопроекті чітко визначено діяльність Нацгвардії в разі виникнення масових заворушень, тоді як у законі про Внутрішні війська цього чітко не визначено. Має ж бути сила, яка зможе ліквідувати заворушення і дати можливість нормально жити людям?!

Законопроект також передбачає, що Президент держави як Верховний Головнокомандувач (адже НГ чи ВВ – це військові формування) призначає їхнє керівництво і звільняє з посади, здійснює контроль за діяльністю Нацгвардії. До речі, також чітко виписані й права депутатів Верховної Ради щодо здійснення контролю за цим формуванням. Тому не бачу жодних проблем, які начебто можуть виникати в разі створення Національної гвардії.

Водночас хотів би відразу дати відповідь на закиди, мовляв, поєднання військового компонента з правоохоронною функцією містить небезпеку для держави. Навпаки, це зміцнює безпеку держави, забезпечує нормальний демократичний розвиток країни. І це – досвід європейських країн, зокрема Національної жандармерії Франції. Ми вивчаємо їхній досвід, наші фахівці проходять там навчання, а там є чого повчитися. Учитися саме виконання законів і високої поваги до громадян держави, що ми й робимо. Тому на сьогодні ніхто не може звинуватити Внутрішні війська в тому, що вони вийшли за рамки правого поля чи спричинили якісь тяжкі наслідки для держави.

Якщо Нацгвардія буде створена, чи не дублюватиме вона функції інших силових структур країни?

Національна гвардія, яка була створена 1991 року, мала ваду: після того виникли Збройні Сили України, вона почала дублювати їхні функції, а також функції Внутрішніх військ, Прикордонної служби, МВС. Тому, тодішня Нацгвардія відіграла свою роль, і більша частина “гвардійців” після розформування повернулася служити до Внутрішніх військ, оскільки саме на базі більшої частини ВВ було створено це військове формування.

Не слід також забувати, що після ліквідації Нацгвардії “зразка 91-го року” та повернення її частин до ВВ ми скоротили важку зброю, яка була на озброєнні НГ. У нас сьогодні немає артилерійських систем, ударних вертольотів, танків, ударних літаків. Натомість є легка бронетехніка, яка використовуватиметься для захисту життя наших військовослужбовців при виконанні завдань із роззброєнням незаконних озброєних формувань. Тобто в нас є саме той комплекс озброєння, техніки, спеціальних засобів, які дають змогу підтримувати порядок у державі. Але всі вони можуть бути застосовані тільки у відповідності з чинним законодавством.

На Ваш погляд, хто чи що сьогодні стоїть на заваді ухваленню закону про НГ і як швидко він взагалі може бути прийнятий?

Сьогодні проект закону про НГ проходить нормальний шлях вивчення, узгодження. Я переконаний, що народні депутати, розібравшись у питанні, підтримають законопроект, і його схвалять навіть не 226 депутатів, а його підтримає весь наш парламент.

Зрозумійте, не несе загрози сьогодні для суспільства майбутня Нацгвардія, якщо вона буде створена. І не несуть загрози для суспільства Внутрішні війська. Це всі повинні чітко розуміти, а не лякати громадян тим, що хтось когось розстрілюватиме, “пресуватиме”, займатиметься репресіями. Для того, щоб таких розмов не було, треба цей закон вивчити, прийняти в першому читанні, а потім спокійно, із залученням науковців, фахівців доопрацювати. Особливо – щодо його застосування. Ось це потрібно більш чітко виписати в цьому законі. Тоді ні в кого не буде сумнівів, що це формування може бути застосовано кимсь проти народу.

Як дорого може обійтися нам створення Нацгвардії?

Затрати для зміни назви й таке інше не будуть значними. Має бути принцип розумної необхідної “достатності” – головне, щоб НГ ефективно виконувала свої функції.

Один із законопроектів реформування МВС (зокрема, нардепа Геннадія Москаля) передбачає підпорядкування Нацгвардії, у разі її створення Міністерству внутрішніх справ. Наскільки доцільним є такий крок?

Геннадій Москаль – народний депутат, і він має право подавати будь-які законопроекти. Моє ставлення до цього? Нормальне, позитивне. Тим більше що Внутрішні війська чи Нацгвардія і так співпрацюватимуть з МВС і підпорядковуватимуться міністру внутрішніх справ з питань охорони громадського порядку. У даному випадку підпорядкування має бути відповідно до завдань. Сьогодні міністр внутрішніх справ відповідає за стан громадського порядку в державі, і Внутрішні війська чи Національна гвардія теж беруть участь у цьому. Отже, не лише міліція має займатися цими питанням. Цим повинні займатися і місцеві органи влади, і ВВ (чи то Нацгвардія), і Служба безпеки України, інші інституції, які створені для підтримання безпеки в державі. Це загальне завдання держави.

Записав Євген Дем’янов