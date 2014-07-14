Україні вистачить камер, щоб посадити туди на тривалі терміни тисячі терористів

Правники в сюжеті ТСН.Тиждень кажуть, що законів в державі цілком достатньо, але юридична система вперше стикається з масовим антидержавним злочином. Співробітники спецслужб щодня затримують і допитують учасників терористичних і диверсійних організацій, пакуючи їх десятками.

"Робота з виявлення і фіксації терористів і сепаратистів на Донеччині не припинялася навіть на тих територіях, які були під контролем терористів. Працювали групи міліцейської розвідки, групи карного розшуку, ряд співробітників міліції йшов у підпіллі. Тому у нас по кожному місту є папочка з документами, хто що робив під час усіх цих конфліктів", - повідомив Антон Геращенко, радник міністра МВС.

На перших етапах завдання наших правоохоронців та спецпідрозділів залишається нейтралізація верхівки сепаратистів.

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За словами керівника сайту "Україна кримінальна" Олега Єльцова, стравлювати лідерів потрібно для того, щоб банди швидше розвалились. При цьому терористи на Донбасі й самі сваряться через награбоване і крадіжки. Нині всі арештовані перебувають під вартою в слідчих ізоляторах МВС та СБУ. Їм інкримінують різні злочини, майже кожному цілу низку кримінальних статей.

"Убивство, тяжкі тілесні ушкодження, викрадення людей, незаконне позбавлення волі, диверсії, дії, спрямовані на насильницьке захоплення державної влади, порушення територіальної цілісності країни тощо. Усі ці злочини тяжкі і особливо тяжкі. Багато з них не мають строків давності", - повідомив професор кафедри кримінального права та кримінології КНУ Микола Хавронюк.

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За більшість подібних злочинів українське законодавство передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі.

Слідчим і прокурорам доводиться несолодко – масові злочини завжди важко розслідувати. Тим паче, що правоохоронці практично не мають подібного досвіду, тому що для України донедавна було цілком нехарактерно вчинення тероризму, його фінансування, збройне найманство тощо. В рамках розслідувань вивчаються всі доступні матеріали, в тому числі аматорські зйомки в соціальних мережах.

У МВС вже звернулись до мешканців Донбасу з проханням інформувати про бойовиків, які винні у чисельних злочинах.

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Відомо про, щонайменше, десяток справ, які вже тільки СБУ передала до суду. Ймовірно, загалом кількість обвинувачених вимірюватиметься тисячами. Їхню вину остаточно встановлюватиме суд – початок перших процесів очікують вже до кінця літа.

Логічно, якщо вони будуть відкритими, але юристи кажуть, що публіці слід запастися терпінням.

Слід зазначити, що місця у в'язницях для всіх майбутніх засуджених терористів вистачить. Виправні колонії нині утримують приблизно 115 тисяч осіб, а ще недавно їх було 240 тисяч.

Тим часом правники-психологи зважають, скількох можна посадити, аби відновити справедливість, але й не збурити Донбас знову.