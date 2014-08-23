У вантажівки гумконвою РФ завантажують обладнання заводу "Топаз" - РНБО
13:17, 23 серпня 2014Політика
2 0
У вантажівки, які зайшли під виглядом гуманітарної допомоги з Росії, завантажують обладнання військового заводу "Топаз" та Луганського патронного заводу.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
"За оперативною інформацією, у вантажні автомобілі, які зайшли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, росіяни завантажують обладнання донецького заводу "Топаз", де виробляються РЛС "Кольчуга", і луганського заводу, де виробляються набої до стрілецької зброї", - сказав Лисенко.
Читайте такожЧервоному Хресту не сподобалася "манера" прибуття "гуманітарного конвою" в ЛуганськЯк повідомляв УНІАН, сьогдні вранці російські ЗМІ писали, що перші вантажівки з російського конвою вже знаходяться на території РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter