У вантажівки гумконвою РФ завантажують обладнання заводу "Топаз" - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За оперативною інформацією, у вантажні автомобілі, які зайшли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, росіяни завантажують обладнання донецького заводу "Топаз", де виробляються РЛС "Кольчуга", і луганського заводу, де виробляються набої до стрілецької зброї", - сказав Лисенко.

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