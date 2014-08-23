Кількадесят вантажівок російського гумконвою повернулися до РФ - ЗМІ

Як повідомляє РІА Новости, вантажівки виїхали з КПП і попрямували в бік міста Каменськ-Шахтинський, де «гуманітарна» колона стояла декілька днів до відправлення до України.

Наразі на оформленні на КПП стоїть друга партія з декількох десятків білих КамАЗів.

Російські митники планують сьогодні оформити всі вантажні автомобілі, які доставили «гуманітарний вантаж» до України, а зараз повертаються до Росії.

За словами представника Південного митного управління РФ Раяна Фарукшіна, «митні операції вже проведено щодо першої партії машин, що складається з 34 вантажівок. Вони вже в'їхали до РФ». Він уточнив, що загалом передбачається шість партій вантажівок, які по черзі заїжджатимуть на пункт пропуску «Ізварине, – Донецьк» для огляду.

Читайте такожПредставники України і РФ в ООН розійшлися в оцінці прибуття в Луганськ вантажівок гумконвоюЯк повідомляв УНІАН, 22 серпня влада РФ без узгодження з Україною і Міжнародним комітетом Червоного Хреста вирішила відправити колону вантажівок з «гуманітарною допомогою» до Луганська.

Після цього ЗМІ повідомили, що перші російські вантажівки перетнули кордон через український КПП «Ізварине», який перебуває під контролем проросійських бойовиків. Усі 280 вантажівок «гуманітарного конвою» перетнули кордон України.

Голова СБУ Валентин Наливайченко назвав в'їзд російської колони прямим військовим вторгненням Росії на територію України.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що з тривогою і глибокою стурбованістю стежить за повідомленнями про те, що російська автоколона перетнула кордон з Україною без дозволу української влади.

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