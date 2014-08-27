Партію «Солідарність» перейменували на Блок Петра Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення на з'їзді проголосували 125 делегатів.

Президент України Петро Порошенко, який прибув на з’їзд, дав дозвіл на використання його імені в назві партії.

Він висловив сподівання, що це дасть можливість у майбутньому парламенті втілювати в життя реформи, запропоновані президентом України.

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Як повідомляв УНІАН, перед цим новообраний голова партії «Солідарність» Юрій Луценко запропонував перейменувати цю партію на «Блок Петра Порошенка».

За словами Луценка, назва має бути змінена після консультацій з регіональними організаціями.

Він висловив сподівання, що під час парламентської виборчої кампанії відбудеться об'єднання з партіями «УДАР», «Батьківщина» і «Фронт змін».